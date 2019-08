Il taglio dei parlamentari svilirebbe la democrazia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Uno dei temi che sta ostacolando la discussione per un eventuale accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico riguarda quello che possiamo definire il “lineare” nel numero dei, riforma costituzionale votata tre volte dal Movimento, e dalla Lega, e sulla quale chi scrive ha espresso voti contrari.Si tratta, infatti, di una battaglia che appare francamente solo demagogica e priva di senso, poiché il “lineare” deinon solo non porta a risparmi sostanziali (come se poi un risparmio, peraltro modesto, fosse l’obiettivo di una norma di riforma costituzionale), ma crea pericolose aporie funzionali, mettendo in crisi lo stesso concetto di rappresentatività deiverso il corpo elettorale.Il numero deinon è stato scelto a caso dal legislatore costituzionale, e certo ...

