I navigator assunti in Campania per il Reddito di cittadinanza cominciano lo sciopero

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non si ferma la protesta deidella, i 471 vincitori di concorso che però non possono iniziare il loro lavoro nei centri per l'impiego locali per la mancata firma della convenzione tra la Regione e l'Anpal. Una querelle che va avanti da aprile scorso, quando il presidente della, Vincenzo De Luca, esplicitò che non avrebbe avallato il passaggio alla fase due della legge suldiper non creare altro precariato, dato per ici sono contratti a termine per due anni. Così, per rivendicare "un diritto acquisito e meritato", icampani si appellano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Al di là della nostra causa, lui è garante della Costituzione e nel nostro caso vengono violati i diritti sanciti dagli articoli 3 e 4 della Carta costituzionale", spiega all'Agi Ilenia De Coro, 38 anni, che ha superato la selezione ...

