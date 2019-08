Governo | Orlando scrive al Pd | ' serve posizione forte che vada oltre i personalismi'

Governo : Orlando - ‘così complicato - serve confronto serio senza furbizie’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato ….. Un confronto serio , ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un Governo al Paese”. Lo scrive Andrea Orlando , vicesegretario del Pd, su twitter. L'articolo Governo : Orlando , ‘così complicato , ...

Governo : Orlando - ‘verifica per esecutivo di svolta - anche nel personale politico’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Oggi la Direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, per capire se ci sono le condizioni per dare vita a un Governo di svolta, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per ...