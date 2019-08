Governo | l’appello delle donne impegnate in politica a Mattarella | “Stanche di essere

Crisi Governo - l’appello di Brunetta a Salvini : “Facciamo centrodestra unito di Governo - ma no a sovranismo e propaganda da Papeete Beach” : Analisi della Crisi di governo, ai microfoni di Radio Radicale, per voce del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rivolge, nel finale, un monito e al contempo un appello al leader della Lega, Matteo Salvini. Il responsabile economico del partito di Berlusconi commenta la convulsa giornata di ieri: “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda. E non mi pare che i principali protagonisti della Crisi di ...

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il Governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere