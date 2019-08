Formula 1 | terminata la lunga pausa estiva si torna in pista per il Gp del Belgio | ORARI

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il circusinper il primo Gran Premio della seconda parte di stagione, in programma insul circuito di Spano ad accendersi i motori in1, lae i piloti sono pronti are inper il Gran Premio del. Una gara ricca di storia e di fascino quella in programma sull’iconico circuito di Spa, dove non mancheranno di certo le emozioni e lo spettacolo in quello che sarà il primo appuntamento della seconda parte di stagione. L’intero week-end verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport F1, mentre su TV8 andranno in onda in replica sul digitale terrestre le qualifiche e la gara. Ecco il programma completo: Giovedì 29 agosto Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 30 agosto Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 – Prove ...

STVMotorsport : ???? Formula Student Germany è terminata, la nostra Artemide è riuscita a completare tutti gli eventi dinamici anche… -