L’Italia quella bella | su una spiaggia di Trapani La storia di una mamma | venditrice

Fonte : vanityfair

(Di domenica 25 agosto 2019) In quest’estate di crisi di governo, di navi bloccate a largo troppo a lungo, di integrazione che, troppo spesso, si fa fatica, unaarriva da unadi. L’ha raccontata unavia Facebook, ricordando quanta bellezza ci sia nella normalità. Perché se spesso a essere narrate sono soprattutto le cronache di odio e discriminazione, vale la pena condividere anche le piccole cose che ci ricordano quant’è preziosa l’umanità anche nel quotidiano. «L’Italia, oggi ve la racconto io da», scrive Desirè, «Sono le 13 e arriva sullauno dei tanti ambulanti che cercano di vendere qualcosa. Solo che stavolta è donna. Solo che stavolta è». E con lei che ha «una cesta enorme che tiene in bilico sulla testa, con dentro tutto ciò che vorrebbe vendere», c’è anche la sua bambina, che tiene legata in una ...

HuffPostItalia : 'L'Italia quella bella è un gruppo di mamme che fanno da baby-sitter alla figlia dell'ambulante' - redazioneiene : Sono passati 3 anni da quella notte in cui 297 persone sono morte. Ad #Amatrice l’orologio del campanile indica l’o… - Italbasket : Peccato!! L'Italia sfiora la vittoria contro la Serbia ma perde nei secondi finali (65-71) Prova di livello per gli… -