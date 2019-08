Hell' s Kitchen USA compie 18 anni e torna su SkyUno dal 2 settembre

Fonte : blogo

(Di domenica 25 agosto 2019) Diciotto edizioni per'sUSA chesuda lunedì 2in prima serata proprio la stagione della 'maturità, che vede ancora Gordon Ramsay giudice unico e 'dio' indiscusso del cooking show. In tutto 16 puntate in onda alle 21.15 andate in onda in USA su Fox da2018 a febbraio 2019 che vedono per la prima volta scontrarsi Novellini e Veterani. Una novità che modifica la liturgia del 'maschi contro femmine' nella sfida tra Brigata Blu e Brigata Rossa e si concentra invece in un'edizione che strizza l'occhio agli spin-off all stars, mescolando volti nuovi e storici protagonisti delle precedenti edizioni.'sUSA18sudal 2pubblicato su TVBlog.it 25 agosto 2019 08:00.

