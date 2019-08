Fiorentina | Commisso | “Vogliamo solo il meglio per Chiesa Ieri i tifosi meritavano

Fiorentina - Commisso non ci sta : “il Napoli non meritava. Ribery come Cristiano Ronaldo! Su Chiesa dico…” : Rocco Commisso alza la voce dopo Fiorentina-Napoli: il patron Viola elogia l’operato dei suoi ragazzi che, a suo dire, avrebbero meritato un risultato diverso Segnali positivi, tanti giovani in campo e addirittura tre gol: sordio con diversi feedback positivo per la Fiorentina, se non fosse per il risultato. Viola sconfitta 3-4 dal Napoli nella prima di campionato, al termine di una partita accesa e divertente, nella quale non è ...

Commisso lieto sia : la nuova strada della Fiorentina : Quando parla sembra masticare “la gomma del ponte” come diceva la pubblicità del chewing gum. Ed è proprio la pubblicità la sua forma di espressione migliore. Rocco Commisso sta cambiando il modo di parlare alla gente, e forse ancora non ce ne siamo resi ben conto. Tanto era chiusa la Fiorentina dei

La pizzeria Ribalta (a Nyc) - tifosi del Napoli - omaggia la Fiorentina con la pizza Commisso : All’insegna della sportività e dell’ospitalità. Quella di cui certamente domani non godranno i napoletani a Firenze. Ma giustamente siamo superiori. E a New York City, alla pizzeria Ribalta, luogo di incontro dei tifosi del Napoli, i proprietari napoletani Rosario Procino e Pasquale Cozzolino hanno deciso di magiare la Fiorentina con la pizza Commisso: patate viola e soppressata. Che va ad aggiungersi a un’altra pizza dedicata ...

Fiorentina - Commisso show : “Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando. Voglio fare qualcosa di importante” : Un one-man show più che una conferenza stampa quello di Rocco Commisso. Il patron viola ci ha abituati in pochi mesi a perle di rara bellezza ed oggi ha dato il meglio di sé. Commisso ha parlato del lavoro della Fiorentina. “Joe Barone e Daniele Pradè, con Vincenzo Montella, stanno facendo un grande lavoro. Ho chiesto alla squadra di lavorare duro e dare il massimo, poi si può anche perdere”. Sugli abbonamenti, invece, ...

Fiorentina - Commisso si gode l’entusiasmo viola : “Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando” : Il numero uno della società viola ha parlato dell’arrivo di Ribery e dell’entusiasmo che è riuscito a riportare a Firenze La Fiorentina è entrata in un’altra dimensione, completamente diversa rispetto a quella in cui viaggiava prima. L’arrivo di Franck Ribery lo dimostra, così come quello di altri giocatori che hanno rinforzato la squadra di Montella. AFP/LaPresse Sul nuovo corso viola si è soffermato colui che lo ...

Fiorentina - Commisso parla di Ribery : “Ho fatto un grande regalo ai tifosi” : “Ho visto la festa di ieri sera per la presentazione di Ribery. Credo di aver fatto un grande regalo ai tifosi”. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Bruno” il presidente e proprietario viola Rocco Commisso, arrivato quest’oggi a Firenze per assistere domani alla gara di debutto in campionato della Fiorentina contro il Napoli al “Franchi”. “Sono contentissimo di essere tornato a Firenze, ho ...

Fiorentina - superata quota ventimila abbonati : Commisso atteso in Italia : “superata quota 20.000“. Con un tweet la Fiorentina ha reso noto l’ultimo aggiornamento sulla campagna abbonamenti in vista della stagione 2019/2020. All’indomani del successo in Coppa Italia con il Monza, il club del patron Rocco Commisso ha inviato un semplice messaggio ai tifosi: “Grazie“. Per la gara contro il Napoli è atteso in tribuna autorità anche il presidente e neo proprietario viola Rocco ...

Fiorentina - Mediacom di Commisso nuovo sponsor : Mediacom nuovo sponsor Fiorentina. In casa Fiorentina è iniziata da qualche mese una nuova era con l’avvento del patron Rocco Commisso, intenzionato a fare il possibile per ritornare in alto il club dopo una stagione in cui le difficoltà non sono mancate e la salvezza è arrivata solo in extremis. La formazione viola potrà così […] L'articolo Fiorentina, Mediacom di Commisso nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Effetto Commisso : già 15mila abbonamenti alla Fiorentina (si punta a 27-30mila) : 14.800 abbonamenti “14.800 abbonamenti e le biglietterie sono sempre pressate, sempre protagoniste di lunghe file. Con misura, senza eccessi, ma la «febbre viola» continua. Anzi proprio perché è figlia di una convinzione che va oltre l’attualità del mercato la crescita fa pensare davvero a numeri importanti”. Così il Corriere dello Sport. Lo scorso gli abbonati viola furono 21.219, due anni fa il minimo storico (17.235). Il Corsport scrive che ...

Fiorentina - Commisso solito fiume in piena : retroscena - spese - guadagni - tutto sulla trattativa d’acquisto dei viola : “Alcuni anni prima avevo tentato di prendere il Milan, poi il Palermo, e così via: la chiamerei rivincita“. A distanza di qualche mese dall’acquisto della Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso torna a parlare della trattativa che gli ha permesso di acquistare la società toscana. Queste le sue parole al quotidiano on line lavocedinewyork.com “Il valore della mia impresa Mediacom in questo momento ritengo che sia ...

Fiorentina - l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i tifosi : “A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore viola Vitor Hugo che si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. ...

Fiorentina - Federica Chiesa quasi in lacrime : la sfuriata del braccio destro di Commisso : Un retroscena clamoroso che filtra dalla Fiorentina, un episodio che risale a due giorni fa relativo al duro confronto tra Federico Chiesa e Joe Barone, avvenuto sul pullman della squadra di fronte a Dainelli, supervisore dell'area tecnica viola) e Antognoni. Il punto è che Barone, braccio destro di

Fiorentina - le parole di Montella e Commisso : “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli Usa” : Al termine della partita contro il Benfica, valida per l’International Champions Cup, ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella: “In generale ho trovato tantissimi spunti positivi. Era importante farsi conoscere, conoscere i giocatori, valutarli, e devo dire che tanti di loro sono migliori di quello che pensavamo, quindi abbiamo avuto risposte importanti. Contro il Benfica il risultato ci danneggia però ...

Fiorentina - Giuseppe Rossi elogia Commisso - difende Chiesa e si propone : “Se Pradè mi chiamasse…” : “Commisso può fare grandissime cose alla Fiorentina. E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente nella serie A. E’un onore per me perché anche io sono italo-americano. E’ bello vedere uno che arriva dalle mie parti, siamo a 15-20′ di distanza, è un onore vedere lui che ha fatto la storia qui in America ed ora la sta facendo nel calcio italiano. Ho tanti amici nei New York ...