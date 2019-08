Da Gwyneth Paltrow a Robert Downey Jr | quando la star fa flop con le note

Tutto su «The Politician» di Netflix. Con Gwyneth Paltrow : L’ascesa alla Casa Bianca può cominciare sui banchi (e tra le classi) del liceo? Stando alla trama di The Politician, su Netflix dal prossimo 27 settembre, la risposta è affermativa. La nuova creazione di Ryan Murphy, in sole otto puntate, è uno dei titoli di punta della piattaforma. Ryan Murphy, già ideatore di American Horror Story, Glee e American Crime Story, propone ora una dark comedy ricca di satira, momenti surreali e tocchi crime e ...

La "sauna vaginale" promossa da Gwyneth Paltrow porta all'ustione di una donna - : Erika Pomella Tra le attrici di Hollywood va molto di moda la sauna vaginale, una pratica di cui Gwyneth Paltrow si è fatta in qualche modo portavoce. Una donna, però, ha subito ustioni di secondo grado Gwyneth Paltrow non è nuova a pratiche pseudo-scientifiche che dovrebbero apportare benefici alla salute del corpo. L'ultima moda a cui si è affidata l'attrice di Iron Man e di cui è diventata una forte sostenitrice è quella della ...

Resta gravemente ustionata dopo “sauna vaginale” - l’allarme dei ginecologi sulla pratica di Gwyneth Paltrow : Docce di vapore nelle “parti dove non batte mai il sole” per purificarle e non solo. La sauna vaginale, trattamento di vapore ed erbe reso celebre dall’attrice Gwyneth Paltrow che ha lanciato una sorta di moda, poi “raccolta” da altre dive di Hollywood, ha provocato una delle sue prime “vittime”. Una donna 62enne canadese ha infatti riportato ustioni di secondo grado nelle parti intime, e il caso ha attirato l’attenzione di ...

Resta gravemente ustionata con la sauna vaginale di Gwyneth Paltrow : Le dive non sono come le comuni mortali… neppure nell’igiene intima. Ne sa qualcosa la povera signora canadese che è rimasta gravemente ustionata per seguire i consigli di Gwyneth Paltrow, che dal suo sito Goop prescrive docce di vapore nelle parti intime per purificarle. La sauna vaginale, trattamento di vapore ed erbe reso celebre dall’attrice premio Oscar che ha lanciato una sorta di moda, poi “raccolta” da altre dive di ...

Segue il consiglio di Gwyneth Paltrow e fa una una sauna vaginale : ricoverata con ustioni di secondo grado : Voleva provare anche lei i benefici della sauna vaginale, un trattamento di vapore e erbe praticato dall’attrice Gwyneth Paltrow e da altre dive di Hollywood, ma è stata ricoverata in ospedale con ustioni di secondo grado nelle parti intime. È quanto successo ad una donna canadese di 62 anni, il cui caso è stato studiato da alcuni ginecologi autori di un articolo pubblicato sul “Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada”. La ...

Pratica la sauna vaginale consigliata da Gwyneth Paltrow - 62enne riporta ustioni di secondo grado : Una canadese di 62 anni è rimasta gravemente ustionata dopo avere Praticato la sauna vaginale consigliata da Gwyneth Paltrow su Goop. Il procedimento, che arriva dalla Corea ed è conosciuto con il nome di V-Steam, ha provocato alla donna ustioni di secondo grado al collo dell’utero e alle pareti della vagina.

Gravi ustioni dopo ‘sauna vaginale’ : gli esperti avvisano sui pericoli della pratica resa celebre da Gwyneth Paltrow : Docce di vapore nelle ‘parti dove non batte mai il sole’ per purificarle e non solo. La sauna vaginale, trattamento di vapore ed erbe reso celebre dall’attrice Gwyneth Paltrow che ha lanciato una sorta di moda, poi ‘raccolta’ da altre dive di Hollywood, ha provocato una delle sue prime ‘vittime’. Una donna 62enne canadese ha infatti riportato ustioni di secondo grado nelle parti intime, e il caso ha ...

The Politician : Gwyneth Paltrow nella serie tv politica di Netflix - : Niccolò Sandroni Arriva su Netflix The Politician, serie tv che racconta il mondo della politica in modo irriverente. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange The Politician, cioè il sogno di una carriera politica che parte fin da liceo, dal prossimo 27 settembre è su Netflix. Che si tratti di film o serie tv, il mondo della politica, i compromessi e quello che succede nelle stanze del potere, è sempre stato tra i temi più ...

Chris Martin e Dakota Johnson di nuovo insieme : è stata Gwyneth Paltrow! : Dakota Johnson e Chris Martin di nuovo insieme, il gossip esplode Tutti conoscerete senz’altro le ultime vicende sentimentali che hanno coinvolto gli amatissimi Chris Martin e Dakota Johnson; lui leader dei Coldplay, lei protagonista tra gli altri del seguitissimo 50 Sfumature: una coppia che ha fatto molto discutere sin dall’inizio e che continua a farlo […] L'articolo Chris Martin e Dakota Johnson di nuovo insieme: è stata ...

Sarebbe merito di Gwyneth Paltrow se Chris Martin e Dakota Johnson sono tornati insieme : E la famiglia allargata ora è in vacanza negli Hamptons The post Sarebbe merito di Gwyneth Paltrow se Chris Martin e Dakota Johnson sono tornati insieme appeared first on News Mtv Italia.

«The Politician» : la prima volta di Gwyneth Paltrow su Netflix : The PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianArrivare alla Casa Bianca non è un’impresa da poco. Lo sa bene Payton Hobart, che immagina fin dal liceo un piano per poter mettere piede nello Studio Ovale diventando così l’uomo più potente d’America. Farsi eleggere presidente del Corpo Studentesco, per esempio, potrebbe senz’altro favorirgli ...

Gwyneth Paltrow si è decisa : «Vado a vivere con mio marito» : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Dopo undici mesi di matrimonio Gwyneth Paltrow, 46 anni, si è decisa: andrà a vivere con il marito Brad Falchuk, 48. L’attrice e il produttore tv, marito e moglie dal settembre 2018 dopo tre anni di fidanzamento, avevano deciso di abitare in case separate per non urtare la ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin una famiglia “allargata” : tutti insieme al mare con i nuovi compagni : Non è una cosa di tutti i giorni vedere due ex frequentarsi insieme ai nuovi compagni, ma per Chris Martin e Gwyneth Paltrow è la quotidianità. Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk sono stati avvistati insieme all’ex marito di Gwyneth, Chris Martin e alla sua fidanzata, l’attrice Dakota Johnson al mare negli Hampton. tutti e quattro di buonumore hanno passato una bellissima giornata insieme, come una coppia di amici. Da una parte ...

Gwyneth Paltrow cede : dopo un anno di matrimonio va a vivere col marito : Gwyneth Paltrow ha fatto dietrofront e ha deciso di fare il grande passo. vivere h24 sotto lo stesso tetto con il marito Brad Falchuck. Lei, che aveva fatto della vita di coppia separata uno stile di vita, ci ha ripensato. Fino a poche settimane fa l'attrice e fondatrice di Goop aveva, infatti, elogiato i benefici del vivere insieme al compagno, sposato un anno fa, solo tre giorni a settimana. Un modo per avere i propri spazi, tenere ...