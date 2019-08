Calcio camminato | un gioco per fare una piacevole sgambata divertendosi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) E’ possibile chiamarlo'lento', oppure walking football, ma di certo non c’è da sorprendersi se anche nel nostro Paese sta riscontrando un notevole successo. Di cosa si tratta? E’ in sostanza un nuovo modo di giocare a. Questa nuovo modo di divertirsi con 'ilpiù bello del mondo' nasce in Inghilterra nel 2011. A seguito di un sondaggio fatto tra persone over 50 anni, era emerso che molte di queste avrebbero voluto giocare ancora a. Tuttavia l’età, gli acciacchi e i ritmi di questo sport sarebbero stati eccessivi per praticarlo ancora. Da qui l’idea di creare unil più simile a quello ufficiale, solo con un ritmo più tranquillo: camminando. In Italia è stata l’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) che l’ha introdotto. Il responsabile di tale associazione ha dichiarato “che è una proposta adatta al nostro contesto”. Riservato alle ...

lazialeantifa : @SalvatoreC1970 @xho Finalmente sperimenterò il calcio camminato -