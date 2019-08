Arrivata a Porto Empedocle una parte dei migranti della Open Arms

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Mauro Indelicato Circa 80sono arrivati ada Lampedusa con il traghetto di linea partito dall'isola più grande delle Pelagie: per loro adesso si profila il riposizionamento nelle strutture d'accoglienzaSicilia Sono arrivati ieri sera, in undiblindato dalle forze dell’ordine, alcuni deia bordonei giorni scorsi protagonisti, loro malgrado, del braccio di ferro tra l’Ong spagnola ed il governo italiano. Ad attenderli tre bus destinati verso diversi centri d’accoglienza siciliani, tra Pozzallo, Caltanissetta ed altre strutture dell’isola. Isono arrivati a bordo del traghetto di linea che collega Lampedusa con, dopo che sull’isola più grande delle Pelagie sono terminate le formalità di rito a seguito dello sbarco avvenuto lo scorso martedì. Come si ricorderà, dopo 19 ...

LegaSalvini : OCEAN VIKING DA 13 GIORNI IN MARE DAVANTI A LAMPEDUSA: SAREBBE ARRIVATA OVUNQUE - SkyTG24 : Open Arms, la nave è arrivata al porto di Lampedusa. Sbarco in corso - Agenzia_Ansa : La #OpenArms è arrivata nel porto di Lampedusa. #ANSA -