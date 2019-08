Veronica Maya perde le staffe contro gli haters | Non rompete i cogl**ni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) In vacanza con i figli e il compagno a Panarea,ha invitato gli, in modo "colorito", a non polemizzare sulla figlia. La piccola, in una foto, ha mostrato un dettaglio che ha scatenato i commenti negativi. Siamo abituati a vederla composta, sorridente e professionale in televisione come nella vita privata, maè capace di tirar fuori le unghie quando si tratta della sua famiglia.L'ultimo post social pubblicato dalla presentatrice ne è la conferma. Fresca di terze nozze con il marito Marco Moraci, la popolare conduttrice si sta concedendo un'estate all'insegna del relax e l'isola di Panarea è il rifugio ideale per le vacanze in famiglia. Una delle ultime foto pubblicate dasul suo profilo Instagram ha però scatenato qualche polemica e lei, da mamma, non ha potuto risparmiarsi un affondo verso i criticoni e gli. ...

