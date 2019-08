Traffico in autostrada | quando è meglio partire

Incidente sull’autostrada A1 a Reggio Emilia : morto motociclista. Traffico per i curiosi : Incidente stradale sull'autostrada A1 a Reggio Emilia in prossimità dello svincolo con l'A22: un motociclista è morto sull'autostrada del Sole. Altre due persone sono rimaste ferite. Traffico e code per curiosi in direzione Bologna. La viabilità in tempo reale e le ultime notizie sulle piattaforme di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

**Atlantia : in primo semestre Traffico autostradale Aspi +1%** : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Cresce il traffico autostradale in Italia. Nel primo semestre 2019 sulla rete autostradale di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate i volumi di traffico si incrementano dell’1% rispetto al primo semestre 2018. In particolare, i chilometri percorsi dai veicoli a ‘2 assi’ sono aumentati dello 0,6%, mentre quelli dai veicoli a ‘3 o più assi’ sono ...

Schianto tremendo in autostrada : un morto. Traffico in tilt e strada chiusa : Drammatico incidente questa mattina sull’autostrada A1. Un uomo di cinquanta anni è morto in un grave incidente, verificatosi in prossimità dell’uscita Castrocielo-Pontecarvo, nel senso di marcia verso Roma. un altro drammatico incidente nel primo week end da bollino rosso per le nostre strade, sempre più affollate di persone che, finalmente in ferie, partono verso il mare o la montagna. In viaggi dove l’attenzione e la sicurezza devono essere ...