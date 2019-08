«Non esiste sinistra senza utopia Ma oltre ai diritti dobbiamo parlare di doveri»

Gli uomini che piacciono a Monica Bellucci : 'Il macho di un tempo Non esiste più' : Monica Bellucci si confessa sulle pagine di Vanity Fair e parla degli uomini, delle sue figlie Deva Cassel e Leonie Cassel, della maternità e della spiritualità. Un'intervista intensa e capace di svelare i lati più nascosti e intimi della bellissima attrice italiana. Monica Bellucci e gli uomini: l'epoca del macho è finita Non ha più dubbi Monica Bellucci sugli uomini. Dopo due matrimoni alle spalle e due bellissime figlie, alle soglie dei 55 ...

Paolo Isotta su Libero : la multa sul bus alla partoriente certifica che la mia Napoli Non esiste più : Paolo Isotta scrive una lunga lettera a Vittorio Feltri su Libero in cui tratteggia il cambiamento della sua città, Napoli. ormai non esiste più un’identità cittadina: solo una terribile schizofrenia cittadina. Dice raccontando del capo-servizio che, contravvenendo alle regole, gli ha aperto le sale della Certosa di San Martino per permettergli gli mostrare ad un’amica proveniente da Milano il famoso presepe. Questa era Napoli, sottolinea ...

Queralt - la sconosciuta più famosa della tv : "Nella pubblicità il MeToo Non esiste" : Massimo M. Veronese Non ha la televisione e odiava le réclame. Oggi è la campionessa dello spot: "E nessuno da noi può permettersi porcherie" Signorina Badalamenti, ma lo sa che lei è dappertutto? «Eh, lo so, lo so... sono sotto gli occhi di tutti dalla mattina alla sera». Negli spot pubblicitari la impacchettano in uno scatolone, le fanno guarire il mal di testa, cucinare per Cannavacciuolo... «Proprio io. E sono l'unica che non si ...

Calenda : "Il Pd unitario Non esiste più". Lega : "Siamo tornati al 5 marzo 2018" : Come spiegato dal capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci dai dem arriva una apertura ad un confronto con il Movimento 5...

L'alleanza Pd-M5s Non può esistere. Parola di Rossi : Roma. Il dialogo, l’accordo, il patto, insomma l’intesa fra Pd e Cinque stelle non lo convince affatto. Anzi, Enrico Rossi è apertamente ostile all’idea. A livello nazionale ma anche a livello regionale, dove l’intenzione del Pd è neutralizzare la Lega di Matteo Salvini, che in Toscana ha buone chan

Non esiste solo il gialloverde : Da alcuni decenni i partiti dell’establishment, nel tentativo di neutralizzare il consenso delle forze politiche antisistema - che di volta in volta conquistano ‘’un posto al sole’’ - finiscono per ‘’mitridatizzarsi’’ assorbendo i loro disvalori visionari, propagandistici e sostanzialmente ideologici. È stato così con il giustizialismo, usato come arma di lotta politica. Poi ...

Lega : "L'ipotesi Italexit Non esiste Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo" : Crisi di Governo, elezioni o nuovo esecutivo? Che cosa succederà ora? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di punta della Lega Segui su affaritaliani.it

Coppa Davis 2020 - esiste ancora? Si giocherà a fine stagione - ma il nuovo format già Non entusiasma : La Coppa Davis della rivoluzione, la Coppa Davis del cambiamento epocale. Così è stata definita l’edizione 2019 della più antica competizione tennistica a squadre del mondo, quella ispirata da Gerard Pique e dall’investimento di 3 miliardi di dollari del suo fondo. Una modifica sostanziale nata dalla voglia di attirare l’attenzione del pubblico e dei grandi giocatori che, ultimamente, avevano un po’ trascurato la ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me Non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

"Ecco perché con il Rosatellum la desistenza Non conviene" : Uniti, divisi o desistenti? Mentre ancora non si sa se e quando andremo al voto anticipato, già i partiti si preparano a rispondere al prossimo interrogativo: se sia meglio presentarsi al voto in uno schieramento che unisca più partiti, in solitaria con il proprio partito o utilizzando un meccanismo nato con il Mattarellum (la legge elettorale uninominale in vigore per le elezioni dal '94 al 2001) e cioè la desistenza. Il ...

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone : ‘Pamela Non esiste più - oggi sono Paola Pireddu’ : C’era una volta Pamela Prati, poi è arrivato Mark Caltagirone e lo tsunami mediatico che ne è seguito ha travolto la showgirl, che oggi decide di ripartire da Paola Pireddu, il suo nome di battesimo: “oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome ...

«Pamela Non esiste più - oggi sono Paola Pireddu» : la rinascita di Pamela Prati (che gira anche un film) : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiFesta del cinema di Roma, primo red carpetFesta del cinema di Roma, primo red carpetPamela Prati è rinata. Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, l’uomo fittizio che avrebbe dovuto sposare lo scorso giugno, la voglia di riprendere in mano la sua vita è forte, impellente come ...

