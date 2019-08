INCENDI FORESTA AMAZZONICA Macron Il nostro polmone sta bruciando

Amazzonia in fiamme - record d’INCENDI nella foresta pluviale : 83% in più del 2018 : L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.Continua a leggere

La Foresta Amazzonica va a fuoco : 10mila INCENDI nell’ultima settimana - quasi tutti dolosi : I roghi sono divampati soprattutto in territorio brasiliano e sono stati spesso appiccati dagli uomini per distruggere la Foresta ed utilizzare la terra per attività agricole e allevamenti intensivi, spesso "sponsorizzati" anche dal presidente Bolsonaro.Continua a leggere

INCENDIo Amazzonia 2019 : record deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

INCENDI Sardegna : “Consegnati 24 mezzi a corpo forestale per rinnovo autoparco” : ”Abbiamo provveduto ad implementare il parco mezzi del sistema antIncendio regionale per rendere ancora più efficace il servizio di pronto intervento dedicato sia alle emergenze idrogeologiche sia a quelle relative allo spegnimento degli Incendi rurali’‘. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, in occasione della consegna ai vertici del corpo forestale e di Vigilanza ambientale di ...

Stato di emergenza in Amazzonia - aumentano gli INCENDI a causa della deforestazione : 1.699 fonti di fuoco nella prima metà dell’anno : Il governo dello Stato di Amazonas, in Brasile, ha dichiarato lo Stato di emergenza di fronte agli incendi boschivi favoriti dall’aumento della deforestazione, che il mese scorso è cresciuta del 278%, secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe). “La misura mira a contenere i roghi che degradano la foresta, la nostra risorsa più importante“, ha affermato il governatore ad interim di Amazonas, ...

INCENDI : Cgil a Musumeci - ‘forestali ingiustamente additati’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Se il presidente della Regione Nello Musumeci è informato o è a conoscenza di notizie o di fatti certi, si rechi in procura per assicurare alle forze dell’ordine i veri colpevoli degli Incendi”. Così i segretari generali di Cgil Palermo e Flai Cgil Palermo, Enzo Campo e Dario Fazzese, commentano le dichiarazioni del governatore sulle responsabilità dei forestali per gli Incendi divampati in ...

INCENDI : Fava - 'Musumeci contro forestali? Si autoassolve da responsabilità' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Mi pare che la scelta del presidente Musumeci di indicare, ad ora senza prove, gli operai forestali come i principali responsabili dei roghi che stanno devastando la Sicilia sia auto assolutoria e abbastanza pavida". Lo afferma il presidente della commissione regionale