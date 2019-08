Greta | poche luci e molte ombre

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Non è un mistero che il cambiamento climatico sia un problema reale e particolarmente al centro delle attenzioni mediatiche, specie nell’ultimo periodo. La Griffith University ha divulgato una ricerca su “Nature Climate Change”, confermando i dati sempre più preoccupanti sul cambiamento climatico e i suoi effetti globali nel corso dei prossimi anni. Responsabili tutti di un’emergenza innegabile e assolutamente prioritaria, di fronte alla quale è indispensabile mettere in campo tutte le misure necessarie a stretto giro e con la massima efficacia. Di per sésta portando avanti un’operazione di concentrazione mediatica su un problema effettivo, che in un modo o nell’altro va risolto: da questo punto di vista la traversata atlantica, come tutte le sue mobilitazioni, funziona. Questa nuova forma di lotta contro i ...

