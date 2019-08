Governo | ecco le 12 cose che vanno fatte ora E i protagonisti possiamo essere noi

Governo M5S-Pd : nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti : Governo M5S-Pd: nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita le forze politiche alla responsabilità: cinque giorni di tempo per trovare un accordo per un Governo concreto e solido, altrimenti si tornerà a nuove elezioni. Il Movimento 5 Stelle non si sbilancia, né ufficializza le trattative aperte. Da un lato il PD, dall’altro la Lega, anche se al momento attuale sembra ancora ...

Governo giallorosso - ecco il totonomi : dall’indipendente Giovannini alle riconferme di Di Maio - Trenta e Bonisoli : Anche se il Quirinale ha concesso altri preziosi giorni a Di Maio e a Zingaretti, la composizione dell’eventuale squadra di Governo impegna le attenzioni di molti esponenti dei due partiti

Giancarlo Giorgetti avvisa gli Stati Uniti : "Ecco cosa rischiate con il Governo M5s-Pd" : Matteo Salvini, assieme al suo braccio destro Giancarlo Giorgetti, le prova tutte per far saltare "quell'accordicchio" tra Pd e Movimento 5 Stelle. È stato proprio il sottosegretario uscente alla Presidenza, forte dei suoi rapporti, ad aver intrattenuto dei colloqui con esponenti di primo piano dell

Crisi di Governo : ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle : Crisi di governo: ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle Crisi di governo: alla vigilia delle consultazioni il segretario democratico Zingaretti ha messo in risalto il voto all’unanimità dell’ultima direzione che gli ha conferito pieno mandato per presentarsi dal capo dello Stato dove ha rappresentato la posizione dei dem. Crisi di governo, i paletti del PD Come abbiamo scritto, il Pd ha comunicato al ...

Governo - Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Governo - via alle consultazioni con Casellati e Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Governo - via alle consultazioni : dopo Casellati c'è Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Governo - via alle consultazioni : dopo Casellati c'è Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Tappe crisi di Governo - ecco le prossime mosse previste dall’iter : Tappe crisi di governo, ecco le prossime mosse previste dall’iter La crisi di governo si è definitivamente consumata, con le dimissioni rassegnate da Conte nella serata del 20 agosto. Adesso la palla passa nuovamente nelle mani di Mattarella, a cui spetterà il compito di facilitare una nuova maggioranza politica. Il Presidente della Repubblica, stando alle sue prerogative costituzionali, ascolterà tutte le parti politiche. La prima ronda di ...

Governo ultime notizie : crisi in Senato - ecco i tre scenari probabili : Governo ultime notizie: crisi in Senato, ecco i tre scenari probabili Governo ultime notizie – L’epilogo della crisi di Governo scoppiata dopo il voto sulla Tav che ha sancito la spaccatura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è completamente incerto. L’attenzione è spostata al Senato. “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, – si legge nella comunicazione ufficiale – martedì 20 agosto alle ore 15, sarà al Senato ...

Crisi Governo - Maglie : “Grillo? Guitto di bassa lega. Auguri al Pd - chi va coi giacobini viene strozzato”. Battibecco con Cirino Pomicino : Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e l’ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino sulla Crisi di governo e sulla strategia politica di Matteo Salvini. Maglie, che definisce “Guitto di bassa lega” Beppe Grillo, osserva: “Forse tra qualche tempo la storia darà a Salvini anche il merito di aver ridimensionato pesantemente i 5 Stelle e speriamo che ora non ...

Crisi di Governo - scende in campo Beppe Grillo. Ecco cosa sta succedendo : Beppe Grillo, a due giorni dal discorso in aula del premier Conte, ha tenuto nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno) un vertice con Roberto Fico e Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Lo rivela in esclusiva il Tirreno, che sul sito pubblica anche una foto che ritrae l’arrivo del presidente della Camera. (Continua a leggere dopo la foto) All’incontro hanno preso parte anche i capigruppo M5s di Camera e ...

Governo : Padre Sorge contro Salvini - ecco chi è il gesuita che sostenne La Rete di Orlando : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Un gesuita con il pallino della politica. ecco chi è Padre Bartolomeo Sorge, che ha duramente attaccato su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla p

Governo : Padre Sorge contro Salvini - ecco chi è il gesuita che sostenne La Rete di Orlando : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Un gesuita con il pallino della politica. ecco chi è Padre Bartolomeo Sorge, che ha duramente attaccato su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”, ha scritto il religioso parlando del vicepremier. Entrato ...