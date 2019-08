Fino a domenica 1 settembre il Fuori Tutto di Tre con Huawei P20 | P20 Lite e P20 Pro a

Previsioni meteo domenica 11 agosto - caldo torrido e temperature in aumento Fino ai 40 gradi : caldo torrido e temperature altissime, che raggiungeranno anche i 40 gradi: le Previsioni meteo per domenica 11 agosto evidenziano una giornata in cui sarà ancora il caldo a farla da padrone. Poche le piogge previste in tutta Italia, con bel tempo su quasi tutta la Penisola. Continuano ad aumentare, in alcune zone, le temperature minime e massime.Continua a leggere

Previsioni Meteo per il weekend : locali temporali su Alpi - forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove - Fino a +40°C [MAPPE] : Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania. Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico ...

Viggianello borgo del benessere : torna Fino a domenica il Lymphedema Village : Giunto alla sua terza edizione Lymphedema Village è un Campus estivo per pazienti affetti da Linfedema e viene promosso nel borgo di Viggianello dal 2017, patrocinato dal Comune di Viggianello e dalla Proloco di Viggianello. Col supporto di volontari in campo sanitario, coordinati dalla Dot.ssa Manila Lebois, Psicologa Fisioterapista, per una settimana, dal 14 al 21 Luglio verrà proposto a 15 pazienti affetti da Linfedema un percorso di ...

Allerta caldo Bologna : temperature di +37°C in città e nei comuni limitrofi almeno Fino a domenica : Allarme caldo per Bologna e le zone circostanti. L’ondata di caldo in atto, infatti, persisterà almeno fino a domenica 7 luglio con temperature che potrebbero raggiungere i +37°C e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello ...

Al via la Blue Panda Week - la vela del WWF protagonista di eventi all’Argentario Fino a domenica : È partita oggi la Blue Panda Week, la settimana dell’Argentario amico del mare lanciata in occasione della tappa italiana della vela WWF, Blue Panda, che ha appena iniziato il suo periplo mediterraneo all’insegna dello slogan della Campagna: #StopPlasticPollution approdando a Porto Santo Stefano. Con il saluto a bordo della vela del Sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, la settimana ha preso il via con gli eventi previsti in ...