Sindaco di Lampedusa | Per quelli della Viking non c' è posto Continuiamo ad

Lampedusa : Sindaco - 'nessun allarmismo all'Isola dei Conigli - non c'è stata frana' : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "all'Isola dei Conigli di Lampedusa non c'è stato nessun "crollo" e nessuna "frana". Mi sono immediatamente recato a verificare di persona dopo le notizie circolate in mattinata. Da quanto si è potuto capire quattro persone che avevano ormeggiato la loro barca, sono sc

Lampedusa : Sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E’ incredibile”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Municipio nel comune. Sulla lettera si legge”Prima i nostri”. E poi “Lei faccia il suo lavoro, ...

Migranti : lettera di minacce a Sindaco Lampedusa ‘Prima i nostri’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Nuova lettera di minacce al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Il mittente è targato “Prima i nostri”, mentre all’interno si legge, tra le altre cose: “Lei faccia il suo lavoro, Ong è una questione di ordine”. “Mi fa schifo solo a guardarla – dice Martello all’Adnkronos mentre guarda la busta – Non l’ho manco letta tutta. E’ ...

Migranti : Sindaco Lampedusa lancia hashtag ‘iosonopescatore’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una t-chiet bianca con l’hashtag ‘iosonopescatore’. A pubblicarla sul suo profilo Facebook è il sindaco di Lampedusa Totò Martello che scrive: “La prima volta che sono salito su una barca mi hanno insegnato che ogni vita umana in pericolo va salvata. Perché il mare ha le sue regole e vanno rispettate. #Iosonopescatore”. Da quindici giorni, a largo di Lampedusa, si trova la ...

Open Arms - il Sindaco di Lampedusa : "Aiuto in mare non può essere negato" | Sei paesi Ue pronti ad accogliere : Sulla vicenda della Open Arms, la nave della ong spagnola ancora al largo di Lampedusa con circa 140 migranti a bordo, interviene il Sindaco dell'isola, Totò Martello: "L'aiuto non può essere negato a nessuno. In mare esistono dei codici, quello dei pescatori, cioè salvare le vite umane, prima può succedere agli altri poi può succedere anche a te". Tra ieri e stanotte dalla nave sono state evacuate d’urgenza una dozzina di ...

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘ridicolo farli scendere da Open Arms con il contagocce’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ormai siamo alla farsa, al ridicolo. Se c’è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando gli ultimi sviluppi sulla nave Ong spagnola. “Li facciano scendere tutti – dice -il mio discorso è sempre lo stesso un pescatore che ha bisogno di ripararsi ...