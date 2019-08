Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Le ultime giornate politiche sono state convulse e ricchissime di avvenimenti: tra tutti bisogna sicuramente ricordare le stoccate lanciateil Ministro degli Interni Matteo, a partire dallo stesso premier Giuseppe Conte, per poi arrivare agli altri senatori che non hanno risparmiato critiche. E anche la sua base di utenti, molto delusa, esprime il proprio rammarico sulle paginedel leader della Lega, che sembra avere in queste ultime ore molte meno persone dalla sua parte. "Sei finito" La discesa di Matteoè iniziata ed ha toccato anche il mondo deinewtork: nella giornata di ieri, fitta di eventi, tra i quali spiccano le durissime parole di Conte e il vano tentativo di togliere all'ultimo la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio, sono iniziati i messaggi negativi ai danni del leader della Lega, sia su Facebook che su Twitter. Molti sono ...

Adnkronos : 'Sei finito', rivolta social contro Salvini - Adnkronos : 'Sei finito', rivolta #social contro #Salvini - michynow : RT @ManuelaBellipan: La Bestia perde colpi, sia su Facebook che su Twitter i commenti negativi superano quelli positivi. ?? Chi lo avrebbe… -