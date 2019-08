Morirai entro i prossimi 10 anni? Un test del sangue può predirlo | la longevità è

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) E’ possibile prevedere se da qui a 10saremo ancora vivi? Sembra proprio di sì. Lo rivela uno studio a opera di un gruppo di ricercatori tedeschi che hanno messo a punto un esame delattraverso il quale sarebbe possibile prevedere il rischio di morte nell’intervallo compreso tra 1 e 10. Ilanalizzerebbe i 14 biomarcatori che sembrano influenzare il rischio di morte. Si tratta di 14 fattori che, combinati tra di loro, favoriscono il rischio di morte. In genere, i medici sono in grado di prevedere se una persona moriràil prossimo anno in base a fattori come la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Tuttavia, valutare il rischio di mortalità di una persona nei5-10risulta più complicato. E’ stata inoltre osservata, tramite undel, la presenza di biomarcatori positivi (associati a una maggiore aspettativa di ...

