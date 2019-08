Italia Donne | il ct Bertolini rinnova per due anni

Can Yaman - il protagonista di Bitter Sweet che ha conquistato le donne Italiane : Can Yaman La programmazione estiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico italiano un nuovo beniamino: Can Yaman, l’attore turco che presta il volto a Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Yaman ha fatto breccia in soli due mesi nel cuore delle telespettatrici, le quali si sintonizzano ogni giorno sulla rete ammiraglia Mediaset – con picchi di share superiori al ...

Supercoppa Europea - invito speciale della Uefa : due donne arbitro Italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

"Miss Italia rispetta le donne Elegge la fidanzata da sogno" - : Laura Rio Il conduttore presenterà gli 80 anni del concorso su Rai1: «Ricorderemo anche il grande Fabrizio Frizzi» «Così batto Amadeus: lui festeggia i 70 anni (di Sanremo), io gli 80 (di Miss Italia)». Con una battuta, Alessandro Greco sdrammatizza la designazione a conduttore dell'elezione della più bella del Paese, che si terrà il 6 settembre in diretta su Raiuno. Una scelta carica di significati per lui e per il concorso di ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile : Giovannini in finale! Delusione Larsen : eliminato. Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Tutto pronto per il sincro donne da 3 metri, senza coppie Italiane al via. 10.57: Appuntamento alle 15.30 per il sincro donne da 3 metri senza coppie Italiane al via, a più tardi 10.55: Questi i finalisti della piattaforma maschile: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile : Giovannini in zona finale dopo quattro rotazioni. Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile : azzurri in lotta per la finale. Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.39: Abbondante Massenberg in ingresso in acqua. Arrivano 52.80 per un totale di 184.50 9.38. Sbaglia ancora Christensen: 34.65 per un totale di 114.65 9.37: Bene l’austriaco Lofti: 65.60 e totale di 168.65 9.36: Dopo due rotazioni Williams, Ternovoi, Barthel davanti, Giovannini è 12mo, Larsen 14mo. C’è da soffrire 9.35: Solleva tanti spruzzi Sargsyan, coefficiente alto, arrivano ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile - Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei 2019 (11 agosto) – La presentazione dell’ultima giornata – Il medagliere degli Europei 2019 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). Sarà un day-7 in tono minore per l’Italia, vista l’assenza delle campionesse continentali in carica del sincro 3m donne ...

Tchoukball - Mondiali 2019 : Italia in finale tra gli uomini - le donne chiudono il girone a punteggio pieno! : I Mondiali di Tchoukball continuano a sorridere alle selezioni Italiane: in Malesia le Nazionali azzurre, entrambe campionesse d’Europa in carica, sono ancora imbattute. Gli uomini, che ieri avevano raggiunto le semifinali, oggi nel penultimo atto della manifestazione hanno vinto una partita equilibratissima e sono in finale, mentre le donne hanno chiuso in testa a punteggio pieno il girone eliminatorio, qualificandosi per le semifinali ...

Ciclismo - Europei 2019 donne Under23 : l’Italia punta su Elisa Balsamo - Letizia Paternoster ed Elena Pirrone. Olanda squadra da battere : Domani (9 Agosto) prenderanno il via le prove in linea degli Europei di Ciclismo 2019, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Per quanto concerne la categoria donne Under23 la partenza è fissata alle ore 12. Le padrone di casa sono le favorite, anche se l’Italia potrà dire la sua come sempre. Il tracciato rimarrà invariato per tutte le categorie, tranne che per la prova in linea uomini Elite. Le ragazze Under23 dovranno percorrere ...

FINALE STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE/ Italia 4° - Oro da record mondiale per gli Usa! : Diretta FINALE STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE, Mondiali di nuoto 2019: 4° posto per l'Italia di Federica Pellegrini, vincono gli Usa con record mondiale!

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini. Doppio titolo per la Russia : Si chiudono come nel 2018 per l’Italia gli Europei di Beach Rugby, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’Italia supera ai quarti per 9-2 ...

