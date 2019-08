Governo | dialogo difficile tra Pd e M5S Zingaretti apre | «Si può lavorare»

Governo. Di Maio - 10 punti per il Governo : «Dialogo per una nuova maggioranza». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo. Di Maio - 10 punti per il Governo : «Dialogo per una nuova maggioranza». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Nuovo Governo - Di Maio allontana il voto : "Via al dialogo per una nuova maggioranza" : Conclusa la seconda giornata di consultazioni. Salvini vuole le urne ma riapre ancora ai 5 Stelle. Di Maio detta 10 punti al...

Nuovo Governo - Quirinale pretende chiarezza. Fonti M5s : avanti con il dialogo : Sergio Mattarella ha fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. La nota del Movimento: «Il dialogo deve andare avanti»

Crisi di Governo - M5s cauto a prova dialogo con Pd. Di Maio e Conte riferimenti : E' stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'e' chi sostiene che si tratti della quasi totalita' degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. In queste ore, il segretario ...

Come sta procedendo il dialogo tra M5s e Pd sul Governo : Urne o accordo per governo di fine legislatura? Il dossier è da giorni sui tavoli di Zingaretti e Di Maio. Ma prima di poter valutare e studiare la direzione da intraprendere entrambi aspettano di ascoltare il capo dello Stato, Mattarella. La convinzione dei 'pontieri' tra Pd e M5s è che il presidente della Repubblica non porrà alcun paletto preventivo, che ovviamente aspetterà di capire quali sono i numeri di una ...

VITTADINI/ 'C'è bisogno di investire nel dialogo. Serve un Governo costituente' : Domenica prende il via l'edizione numero 40 del Meeting di Rimini. Le parole di Giorgio VITTADINI nell'intervista a Repubblica pubblicata oggi

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora. Crisi Governo - Pd : 'Sì a dialogo con M5s' - 13 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, martedì 13 agosto. Ultim'ora: Nadia Toffa è morta contro il cancro. Crisi di Governo: il Partito Democratico apre al M5s.

Conte difende il Governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

I 5 Stelle : "Nessun dialogo col Pd Salvini in Aula rafforza il Governo" : Intervista di Affaritaliani.it al capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D'Uva. "L’unica maggioranza possibile è quella attuale. Col Pd non c’è dialogo, si stanno confermando un partito attento solo ai bisogni di pochi" Segui su affaritaliani.it

Venezuela - dialogo difficile tra Governo e opposizione mentre la Merkel scarica Guaidò : Prove tecniche di dialogo. Il Venezuela ci riprova ma sono insondabili le reali intenzioni di ricercare una soluzione pacifica alla crisi. Le due fazioni, quella del governo del presidente...