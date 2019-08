Gears POP! è finalmente disponibile su iOS e Android

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019), lo spin-off per mobile della famosa serieof War di Xbox, è oraper dispositivie iOS.Per la prima volta sul cellulare,of War e Funko Pop hanno unito le forze per offrire ai fan combattimenti esplosivi in multiplayer in tempo reale nell'universo di.Potrete collezionare e potenziare decine di iconici eroi e cattivi diof War, ognuno progettato con un adorabile design Funko. "Costruisci la squadra definitiva e conducili alla vittoria nell'Arena, dove competerai contro altri concorrenti di tutto il mondo in combattimenti tattici frenetici!".Leggi altro...

