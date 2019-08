Dazn tratta anche con Telecom per le partite di Serie A?

Fonte : blogo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Mentre tra poche ore avrà inizio il campionato diA, continuano le manovre per quanto riguarda la trasmissione in tv del calcio italiano. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti,non starebbe dialogando soltanto con Sky, macon. Unativa per sbarcare su Timvision con una formula differente rispetto a quella della semplice app ospitata sul Timbox, ma pagata a parte come accade, per esempio, per Netflix.Se venisse raggiunta l'intesa con la piattaforma in streaming del gruppo Perfom,potrebbe lanciare un'offerta pay complessiva Timvision con all’interno tutte ledellaA, lasciando ae Sky "l’onere di regolare i reciproci meccanismi di revenue sharing".conper lediA? pubblicato su TVBlog.it 22 agosto 2019 14:23.

