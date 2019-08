Appalti | Salini FI | ' sollevati da scarcerazione Tatarella'

(Di giovedì 22 agosto 2019) Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Quello che è successo in questi tre mesi a Pietroè stata una ingiustizia. Siamoche il riesame oggi abbia concesso i domiciliari e siamo convinti che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti. Noi di Forza Italia rimaniamo garantisti: in uno stat

Dalla Rete Google News

La Voce Delle Voci

In dirittura d'arrivo un copione mattonaro già scritto da mesi. Come quelle trattative per il mercato calciatori – scontate – che però si trascinano stucchevolmente ...