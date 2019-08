Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 21 agosto 2019) E' stata fissata amattina l'udienza davanti al Tribunale del Riesame per Pietro, ex consigliere comunale di Forza Italia in carcere dal 7 maggio Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Scarcerazione Tatarella dopo 3 mesi: slitta tutto a domani - Notiziedi_it : Fissata per giovedì l’udienza del Riesame per la scarcerazione di Tatarella - Affaritaliani : Tatarella, slitta tutto a domani Chiesta scarcerazione dopo 3 mesi -