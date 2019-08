Lilla su Ounas | prestito 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 20 milioni

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Uno che sicuramente andrà via dal Napoli è. Lo vogliono il, l’Olympique Marsiglia e anche il Nizza. Sarà anche lui a decidere dove andare, dove ritiene di avere maggiori prospettive di crescita. Naturalmente in accordo con il club partenopeo, che non smetterà di esercitare il controllo sull’algerino. L’esterno algerino potrebbe ritornare in Ligue 1. A lui, infatti è interessato ilè il club che preme di più su di lui e che ha proposto al Napoli la formula del(3) condia 20Giuntoli non sta lavorando alla sua vendita, infatti, ma ad un. Non intende perderlo definitivamente. L'articolosu(3) condia 20ilNapolista.

