Bolzano Protezione civile | operatori formati all’uso del nuovo browser

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per rischio incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...