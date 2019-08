Open Arms, migrante si getta in mare

Sale la tensione a bordo della, da 19 giorni a circa un miglio da Lampedusa, con un centinaio di migranti a bordo, in attesa di una soluzione per il loro sbarco. Uno di loro, riferisce la ong,si èto in acqua ed è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo. Nei giorni scorsi, altri migranti si eranoti innel tentativo di raggiungere l'isola.(Di martedì 20 agosto 2019)