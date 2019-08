Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si preparano al debutto col primo aggiornamento software

Scattato il countdown per il Samsung Galaxy S9 con Android Q : i tempi di rilascio previsti : Stiamo vivendo un mese di agosto particolarmente intenso per tutti coloro che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus. Dopo aver preso in esame l'ultimissima patch distribuita dal colosso coreano, come avrete notato dall'approfondimento della scorsa settimana, bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla compatibilità tra lo smartphone e Android Q, trattandosi del prossimo grosso upgrade che ...

Samsung Galaxy Note 10+ : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato a New York il 7 agosto insieme al fratello minore Note 10, il nuovo Samsung Galaxy Note 10+ si presenta come un gran passo avanti da parte del colosso coreano. Il design davvero spettacolare fa leggi di più...

Colpi Amazon del 18 agosto : Huawei P30 Lite - Mate 20 Pro e Samsung Galaxy S10e : Le offerte Amazon sono sempre all'ordine del giorno, anche nella giornata di oggi 18 agosto, quando tutto lascerebbe pensare che i saldi siano ormai a riposo. La nostra rassegna si apre prepotentemente con il Huawei P30 Lite, l'entry-level dei sogni, con possibilità attuale di portarselo a casa con un esborso di 273.50 euro (prodotto Amazon's Choice con spedizione gratuita e consegna entro venerdì 23 agosto, ordinandolo entro una manciata ...

Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Huawei P30 e altri : Oggi sono in offerta Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e Huawei P30. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android: Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Huawei P30 e altri proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S11 fanno già sognare : fotocamera principale da oltre 100 megapixel e zoom ottico 10x : Archiviata la pratica Galaxy Note 10, per Samsung e per i leaker che tentano di soddisfare le curiosità degli appassionati è tempo di guardare ai Galaxy S11 L'articolo I Samsung Galaxy S11 fanno già sognare: fotocamera principale da oltre 100 megapixel e zoom ottico 10x proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime immagini delle cover Marvel per i Samsung Galaxy Note 10 : Anche i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ avranno le loro cover Marvel, parola di Evan Blass. E a quanto sembra dalle prime immagini saranno più resistenti e curate che mai, con quell'anima rugged che le rende ancor più accattivanti. L'articolo Ecco le prime immagini delle cover Marvel per i Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia N960FXXU3CSG5 di agosto sui Samsung Galaxy Note 9 no brand : Ci è voluta una settimana affinché i Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia ricevessero l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, quello di cui vi avevamo parlato lo scorso 10 agosto relativamente alle distribuzioni localizzate in altri Paesi europei, tra cui Polonia, Francia, Svizzeria, Paesi Bassi, Grecia, Romania e Bulgaria. La serie firmware è sempre la stessa, vale a dire l'N960FXXU3CSG5, basata su Android 9.0 Pie e dal peso ...

Samsung Galaxy Buds o Apple AirPods? La classifica di Consumer Reports non ha dubbi : Le Samsung Galaxy Buds rappresentano una delle soluzioni più interessanti per chi è alla ricerca di auricolari wireless e una conferma è arrivata da Consumer Reports L'articolo Samsung Galaxy Buds o Apple AirPods? La classifica di Consumer Reports non ha dubbi proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy Note 10 ed il “mistero” dell’elemento ellittico : cos’è lo chiarisce il manuale : A chi ha osservato bene le prime immagini disponibili sui Samsung Galaxy Note 10 sarà sorta probabilmente la stessa domanda L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 ed il “mistero” dell’elemento ellittico: cos’è lo chiarisce il manuale proviene da TuttoAndroid.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A90 è ottima - sembra un top di gamma : Stando alle ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in versione 5G e avrà un processore Qualcomm Snapdragon 855 L'articolo La scheda tecnica di Samsung Galaxy A90 è ottima, sembra un top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung Galaxy Note 10 : Come prendere Screenshot su Samsung Note 10 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android

Screenshot Samsung Galaxy Note 10+ : Come prendere Screenshot su Samsung Note 10+ in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android

Ecco quanto potrebbero costare le nuove cuffie Type-C Samsung e il caricabatterie da 45 W di Galaxy Note 10 : Ecco quanto dovrebbero costare le nuove cuffie USB Type-C a marchio AKG con cancellazione del rumore e il caricabatterie da 45 W, pensati per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+. Saranno venduti come accessori separati. L'articolo Ecco quanto potrebbero costare le nuove cuffie Type-C Samsung e il caricabatterie da 45 W di Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime presunte feature dei Samsung Galaxy M21 - M31 e M41 : Scopriamo insieme quelle che potrebbero essere alcune delle più importanti caratteristiche dei Samsung Galaxy M21, Galaxy M31 e Galaxy M41 L'articolo Ecco le prime presunte feature dei Samsung Galaxy M21, M31 e M41 proviene da TuttoAndroid.