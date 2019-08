Quello tra M5s e Pd non sia un accordicchio ma un patto per un governo ‘costituzionale’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Non è il monopoli, ma una crisi di. Che dura da ben undici giorni, scanditi dalle giravolte di Salvini. Che ormai è in preda ad un delirio di onnipotenza, fino a qualche giorno fa intento a piegare le regole della democrazia parlamentare ed umiliare il Parlamento. Per quale motivo? I sondaggi gli sono favorevoli e crede di avere il potere di telecomandare con il suo profilo Twitter il nostro Paese. Ricordiamolo: uno pseudopolitico che ha costruito sull’odio e sul razzismo la propria fortuna potrebbe a massimo bere l’ampolla del Po. Chi ha a cuore le sorti del Paese, ha il dovere di rispedirlo a Pontida od anche all’opposizione in questo Parlamento. Vorrei ricordare a me stesso e a tutti noi che una eventuale nuova maggioranza senza la Lega non è né una “truffa” né un “degli sconfitti”, ma una delle possibilità che offre la nostra ...

matteosalvinimi : Mi critichino finché vogliono, io andrò sempre in giro ad ascoltare quello che hanno da dire gli italiani: esperien… - LegaSalvini : #Morelli: l'unico patto per la poltrona che si sta consumando in queste ore è quello tra Renzi e i 5 stelle. - civcatt : 'La #fratellanza definisce anche l’ #amicizia. Gli amici sono i fratelli che ci scegliamo liberamente. La fratellan… -