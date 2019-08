Proprietà nutrizionali e benefici dell’edamame

Fonte : dilei

(Di lunedì 19 agosto 2019) Vi siete mai chiesti cosa sono gli edamame? Ebbene, non sono altro che fagioli di soia, di solito serviti nei ristoranti giapponesi come antipasto, insieme al loro baccello. Il nome giapponese edamame significa letteralmente “fagiolo dello stelo”, proprio perché i fagioli vengono di solito lessati mentre sono ancora incollati allo stelo. Il nome si riferisce, dunque, sia al legume che alla pietanza. Generalmente sono cotti con il solo vapore e poi salati. Si tratta quindi di uno snack orientale molto diffuso, oltre ad essere un alimento ricco die poco calorico. Andiamo a scoprirne di più.e valoriGli edamame possiedono alcunemolto utili per l’organismo, quindi possono essere inseriti proficuamente anche nella nostra dieta mediterranea. I fagioli edamame, o edamame beans, come gli altri prodotti alimentari derivati ...

resort7983 : RT @Madeintaranto: Dolcissimi, morbidi, saporitissimi, i #fichi sono frutti dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Il #Fico è uno degl… - GianniCasabiho : Le proprietà nutrizionali dei fichi: ecco perché sono consigliati e come mangiarli -