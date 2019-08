Governo - giorni decisivi. Di Maio vede i gruppi M5S : «Accordo con Renzi è una bufala» : Al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura, in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato. Il M5s ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta alla...

Crisi di Governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Governo gialloverde - cinquecento giorni di te e di me : Dal murale di Tvboy al Russiagate, fotostoria di 18 mesi con il grottesco al potere Così sono finiti i Cinque Stelle. A destra "

Salvini : "5Stelle e PD? Da due giorni sono già al Governo" : Non si placa lo scontro tra Lega e MoVimento 5 Stelle e la situazione comincia a sfuggire di mano, soprattutto al leader del Carroccio Matteo Salvini, che oggi, dopo la lettera di Giuseppe Conte su Repubblica e le interviste di Luigi Di Maio al Corriere della Sera e a Uno Mattina Estate, continua ad attaccare gli "alleati" di governo affiancandoli agli avversari, ossia il PD, soprattutto, ma anche Forza Italia, per aver votato Ursula von der ...

Secondo la Stampa il Governo ha chiesto 15 giorni di tempo in più per decidere cosa fare sulla TAV : La Stampa scrive che il governo ha chiesto all’Unione Europea 15 giorni di tempo in più per decidere cosa fare sulla TAV, il progetto per la costruzione di un treno ad alta velocità tra Torino e Lione, in Francia. Entro

Sergio Mattarella annulla gli impegni - Luigi Bisignani : "Entro 15 giorni possibile crisi di Governo" : "Sergio Mattarella, da vecchia volpe democristiana, ha cancellato tutti gli incontri che possono tenere lontano da Roma, tranne un blitz per il centenario dell'Abi, il 12 luglio a Milano", fa sapere Luigi Bisignani in un intervento su Il Tempo. Perché? "Basta un nulla e viene giù tutto", avrebbe fat

Il Governo : pulire Roma in 10 giorni. Raggi-Zingaretti - scambi di accuse : Dieci giorni. O nella Capitale d?Italia sarà emergenza sanitaria per i rifiuti. A dirlo è il ministro dell?Ambiente Sergio Costa, che stringe ancora di più sui tempi:...

Le sette piaghe di Roma - il Governo avvisa Raggi : rifiuti via in 20 giorni. L?Asl : allarmi triplicati : Venti giorni per pulire la Capitale. Il ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, lo ha detto chiaramente alla sindaca Virginia Raggi nell?incontro dell?altro giorno: mi spendo in prima...

Governo - giorni decisivi su procedura infrazione Ue e Autonomia : Settimana decisiva per i due dossier cruciali della fase post voto europeo del Governo Conte: la procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e le intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna sull'Autonomia differenziata. Domani e' convocato un Consiglio dei ministri alle 18 per il via libera alla legge sull'assestamento di bilancio e al piano messo a punto dal Tesoro per evitare la procedura di infrazione alla vigilia della riunione della ...

Giuseppe Conte - le strane manovre in Borsa : "Siamo vicini" - il Governo ha i giorni contati? : Le grandi imprese italiane non si fidano di questo governo, sono preoccupate dallo scontro continuo con la commissione europea e temono nuove ferite dallo spread nel 2019. Il giudizio è Contenuto all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci 2018 delle principali società quotate alla bor