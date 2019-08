Felice Gimondi | aperta a Paladina la camera ardente del campione morto a 76 anni

Gimondi - l'amico medico : "Felice è morto tra le mie braccia" : Fichera, amico da sempre di Felice Gimondi, racconta alla Gazzetta dello Sport i drammatici istanti della scomparsa dell'ex...

Ciclismo : i funerali di Felice Gimondi saranno celebrati martedì a Paladina : Inutile negarlo, si è ancora tutti scioccati dalla scomparsa di Felice Gimondi. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese ha lasciato un vuoto enorme nel ricordo di tutti per ciò che ha rappresentato in bicicletta e non. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte dei libri dei ricordi, ma di sicuro quel ...

La lettera di Norma Gimondi al padre Felice : "Ora riposa : la tappa è finita" : Una lettera d’amore al padre che non c’è più. Norma Gimondi scrive a Felice, acclamato dai tifosi per essere stato uno dei più grandi ciclisti che l’Italia abbia mai avuto, ma che per lei è stato “il miglior papà che si possa avere”. Una missiva commovente pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera: Caro papà, da bambina quando partivi per il Giro d’Italia la ...

Norma Gimondi racconta papà Felice : “da qualche mese gli avevano proibito la bici - ma all’esame sotto sforzo…” : Norma Gimondi ricorda papà Felice: la figlia dell’ex ciclista italiano scomparso due giorni fa per un malore a Giardini Naxos racconta il padre La scomparsa improvvisa di Felice Gimondi lascia un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo. La famiglia dell’ex campione italiano darà il suo ultimo saluto al famoso ciclista martedì, nella chiesa della sua Paladina, dove viveva ormai da 30 anni. LaPresse/Sergio Agazzi Felice Gimondi, ...

Ciclismo : sarà dedicato alla memoria di Felice Gimondi il Giro di Lombardia 2019 : Il mondo del Ciclismo è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Felice Gimondi. Il fuoriclasse bergamasco se n’è andato in maniera imprevista e quanto mai dolorosa, sia per la sua famiglia, sia per la sua famiglia allargata, ovvero il mondo del Ciclismo. Quest’ultima, com’è inevitabile che sia, si sta già muovendo per rendere onore nel migliore dei modi ad uno dei sette atleti della storia in grado di vincere le tre ...

Felice Gimondi nel cuore - l’Italia del ciclismo lo omaggia : “gli sarà dedicato Il Lombardia” : Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto ...

Morte Gimondi – La salma di Felice parte domani per Paladina : data e orario dei funerali : Martedì i funerali di Felice Gimondi a Paladina: domani la salma dell’ex ciclista in partenza da Taormina L’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo: l’ex campione italiano è morto ieri mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo le vacanza con la moglie ed una coppia di amici. Dopo l’ok della Procura di Messina, che ha deciso di non ...

Vittorio Feltri e Felice Gimondi : "Vi spiego chi era davvero l'italiano che ha battuto Merckx" : Una volta è successo che un uomo qualunque, che di mestiere guidava dei camion con sei o anche otto ruote e sul suo camion guardava il mondo da un metro e mezzo più in alto, abbia avuto un figlio cui di ruote ne bastavano due, sottili sottili, che gli tiravano fango sulla faccia, e tutti sapevano il

Dallo sport all?arte - tanti messaggi per salutare Felice Gimondi : Il mondo del ciclismo di ieri e di oggi, ha voluto rendere omaggio a Felice Gimondi, il campione scomparso ieri, mentre era in vacanza in Sicilia. I social network sono pieni delle testimonianze di...

Felice Gimondi/ Chi è il campione diventato leggenda sfidando un Cannibale : Felice Gimondi, chi è il campione diventato leggenda sfidando un Cannibale. Le vittorie e il duello con Merckx dell'ex ciclista bergamasco morto ieri.

Felice Gimondi è morto : dove - malattia - chi era il ciclista : Felice Gimondi è morto: dove, malattia, chi era il ciclista È morto all’età di 76 anni Felice Gimondi, ne avrebbe compiuti 77 il 26 settembre. Il leggendario ciclista si è sentito male mentre si trovava in vacanza in Sicilia. Felice Gimondi: morto in vacanza Felice Gimondi è morto mentre faceva il bagno a Giardini Naxos, provincia di Messina, nel tardo pomeriggio di ieri 16 agosto 2019; inutili i tentativi di rianimazione condotti dal ...

Felice Gimondi - quando ricordava la sua rivalità con Merckx : “Sconfitta peggiore? In Catalogna” : Felice Gimondi raccontava così la sua rivalità con Merckx: “Nei miei anni migliori ha vinto 5 giri, 5 tour, 7 San Remo, 2 mondiali… un anno vinse 51 corse, non so se mi spiego. Quindi ho incontrato questo… lui era il più forte. I primi anni fu un rapporto difficile, non riuscivo ad adeguarmi a lui. La mia più grande sconfitta avvenne in Catalogna, mi ha battuto a cronometro, si arrivava a Figueras, fu un boccone difficilissimo ...

Addio a Felice Gimondi - monumento dello sport : ha vinto tutti i grandi giri. La video scheda : Era simbolo di un’Italia Felice, che ora appare ancora più vuota e lontana. Felice Gimondi, un monumento dello sport italiano, ha scelto l’estate per andarsene, la stagione del Tour de France, uno dei grandi giri che ha conquistato nella sua lunga e straordinaria carriera. La morte lo ha colto in mare, quello sì ambiente inusuale per un ciclista abituato alle ampie pianure e alle grandi salite. Lo ha colto un malore mentre faceva il ...