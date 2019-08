Elon Musk vuole lanciare bombe nucleari su Marte per renderlo abitabile

Nuova provocazione Elon Musk : “Bombardiamo Marte” : Elon Musk, miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX, la lanciato una Nuova provocazione: bombardare Marte con una bomba nucleare per renderlo un pianeta abitabile per gli esseri umani. Su Twitter ha anche presentato delle t-shirt ad hoc, che è possibile acquistare per 25 dollari. Non è la prima volta che l’imprenditore lancia l’idea di bombardare il pianeta rosso: già nel 2017 aveva avanzato la proposta, che consentirebbe agli ...

L'ultima folle idea di Elon Musk. "Bombe nucleari su Marte" per renderlo abitabile : L’idea non è nuova, ma ora Elon Musk la rilancia su Twitter: “Nuke Mars” è il messaggio del fondatore di Tesla, che rilancia una proposta del 2015 di bombardare il pianeta rosso con testate nucleari, per renderlo abitabile, con tanto di t-shirt in arrivo per rilanciare la sua proposta. Lo scopo sarebbe quello di causare un rapido scioglimento delle calotte polari così da liberare anidride carbonica ...

"Vi racconto cosa vuol dire investire in una società di Elon Musk" : Chi ha investito nelle società di Elon Musk deve badare alle prospettive, ai fondamentali finanziari e a quelli delle proprie coronarie. “È un genio, anche se alcune sue uscite possono essere non adeguate”. Marco Valta sa cosa vuol dire perché ha puntato su Space X. Come ha fatto anche con Lime, AirBnB, la fintech Revolut, Snap prima che si quotasse. Da BravoAvia ad AirBnB Laureato in economia e commercio, un master a Berkeley, Valta è partito ...

Spazio - SpaceX : Elon Musk alza la posta in gioco - Super Heavy potrebbe diventare il razzo più potente mai progettato : Finite le celebrazioni dei 50 anni dall’allunaggio, il numero uno di SpaceX guarda oltre. E punta a una futura conquista di Marte sempre più in grande stile. Elon Musk ha infatti annunciato un potenziamento del razzo Super Heavy che trasporterà la sua navicella Starship verso il pianeta rosso. Il vettore – riporta Global Science – inizialmente doveva essere sospinto da 31 motori Raptor di ultima generazione, ma ne conterà invece 35. ...

Il progetto di Elon Musk per controllare i dispositivi con la mente : La sua Neuralink sta lavorando a sistemi di nuova generazione da impiantare nel cervello per aiutare le persone con paralisi, e c'è qualcosa di promettente

Luna - viaggi turistici e colonie destinate alle industrie? I visionari Elon Musk e Jeff Bezos si sfidano per la conquista : La colonizzazione della Luna, da anni uno degli obiettivi principali della Nasa, è oggi al centro degli interessi delle più importanti aziende private dell’industria spaziale commerciale. L’agenzia spaziale Usa ha infatti aperto le porte all’utilizzo di mezzi privati per le future missioni di esplorazione planetaria con equipaggio. Gli ultimi anni hanno visto crescere l’interesse verso il ritorno sulla Luna e l’amministrazione Trump ha ...

La nuova sfida di Elon Musk è un sensore nel cervello per aiutare i paraplegici : Un microscopico sensore impiantato nel cervello sarà in grado di trattare malattie cerebrali e neurologiche e di aiutare pazienti paraplegici a interagire con pc e smartphone: è l'ultima promessa di Elon Musk, il milionario e visionario imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Musk, già papà di Tesla e di SpaceX, ha illustrato il primo traguardo raggiunto con la startup di nanotecnologie Neuralink annunciando alla platea della ...

Neuralink - Elon Musk : “siamo pronti a collegare mente e computer - potenziale incredibile”. Ecco come funziona il chip wi-fi [FOTO] : L’ultima sfida di Elon Musk si chiama Neuralink ed è una statrup dedicata alle neurotecnologie che lavora da due anni a sviluppi e progressi legati al benessere e alla salute del corpo umano. In estrema sintesi si tratta di un microchip nel cervello per sviluppare la telepatia, potenziare la memoria e riparare funzioni motorie compromesse grazie all’intelligenza artificiale. Il progetto “Neuralink” prevede ...

Elon Musk "cervello controlla il pc"/ Neuralink - fori in testa per potenziare l'uomo : Elon Musk ha progettato un sistema che connette il cervello direttamente al computer per 'potenziare' l'uomo. Neuralink per il controllo di Pc e smartphone

Elon Musk ha presentato una nuova interfaccia cervello-macchina : (immagine: Neuralink) Elon Musk ritorna a parlare di come rivoluzionerà le interfacce cervello-macchina per espandere le potenzialità del cervello umano, con una connessione a banda larga impiantata con tecnologia robotica. Fantascienza? Forse no, a giudicare dalla presentazione fatta a San Francisco dall’eccentrico milionario sudafricano insieme agli scienziati di Neuralink, la fino ad ora misteriosa startup che Musk ha fondato e ...

"Così il cervello umano controlla il computer" - Elon Musk svela i piani di Neuralink : Un chip impiantato (testato su una scimmia) permetterà di entrare in simbiosi con l'intelligenza artificiale. Primo passo: aiutare i pazienti paraplegici a controllare dispositivi con la mente. Con l'obiettivo di migliorare il pensiero

“Così il cervello sarà collegato a un pc” - Elon Musk infrange un’altra barriera : L’annuncio è di quelli clamorosi: l’impianto di dispositivi nel cervello di persone paralizzate potrebbe permettere loro di usare computer e smartphone, creando un dialogo tra cervello e intelligenza artificiale. L’imprenditore visionario Elon Musk – proprietario di SpaceX nonché cofondatore di Tesla, PayPal, OpenAi, ha presentato al mondo il primo traguardo di Neuralink, la sua società impegnata nel campo della ricerca ...