È stato trovato il corpo dell’escursionista francese disperso da giorni in Cilento

Oslo - spari in moschea : “Arrestato l’autore”. In casa sua trovato un cadavere di donna : È stato arrestato l’uomo sospettato di aver fatto irruzione in una moschea vicino ad Oslo, sparando contro i presenti, nel pomeriggio del 10 agosto. La polizia non riferisce molto dell’identità dell’esecutore della sparatoria in cui è rimasta ferita una persona. Fanno sapere che si tratta di un “giovane bianco” di circa 20 anni che, come avevano già raccontato i testimoni nella giornata di ieri, indossava, al ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “La caduta non mi condizionerà. C’è stato un problema al cambio e mi sono ritrovato a terra” : Giornata tranquilla per la maggior parte degli uomini di classifica nella sedicesima tappa del Tour de France 2019, con la vittoria in volata di Caleb Ewan (Lotto Soudal) davanti al nostro Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). Non può però dire la stessa il britannico Geraint Thomas (Team INEOS), protagonista di una caduta dalla dinamica abbastanza insolita nella parte centrale della frazione. Il corridore gallese, secondo nella generale alle ...

Un 25enne scomparso 10 anni fa è stato ritrovato morto - incastrato dietro ad un frigo : È stato ritrovato il corpo di Larry Ely Murillo-Moncada, a 10 anni dalla sua scomparsa, dietro al frigorifero del supermarket “No Frills” dove lavorava. Aveva 25 anni quando, nel 2009, era uscito arrabbiato di casa senza tornarci mai più. Lo riporta il People. All’epoca il ragazzo si stava sottoponendo ad una cura, ed era solito avere comportamenti irrazionali. Secondo il sergente Danielson, il giorno della ...

In Francia è stato ritrovato un sottomarino di cui si erano perse le tracce più di cinquant’anni fa : È stato localizzato in Francia, sul fondale al largo della costa di Tolone, un sottomarino di cui si erano perse le tracce il 17 gennaio 1968, mentre stava compiendo un’esercitazione. Il sottomarino si chiama La Minerve, apparteneva alla Marina francese

Sturridge può sorridere - ritrovato il cane che gli era stato rubato da tre ladri : “Lucky Lucci è sano e salvo” : L’ex attaccante del Liverpool ha postato sui social un video in cui ha rivelato il ritorno a casa di Lucky Lucci, il suo cane sottrattogli da tre malviventi Tutto è bene quel che finisce bene, Daniel Sturridge ha ritrovato finalmente il suo cane, sottrattogli da tre ladri dopo essere entrati furtivamente nella sua casa di Los Angeles. Lucky Lucci, questo il nome del volpino di Pomerania di proprietà dell’ex giocatore del ...

In Sudan è stato trovato l’accordo per un governo di transizione : Il potere sarà diviso per tre anni da militari e civili, in attesa di nuove elezioni: gli ultimi mesi ci hanno però abituato a prendere tutto con le molle

Khalid Al Qasimi - stilista e principe ereditario dell’emiro di Sharja - è stato trovato morto a Londra : Lunedì è morto a Londra, a 39 anni, lo sceicco e stilista Khalid bin Sultan Al Qasimi, principe ereditario e figlio del dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, emiro di Sharja, uno dei sette Emirati Arabi Uniti. A Sharja,

È stato trovato il corpo della calciatrice svizzera scomparsa nel Lago di Como : I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice della nazionale di calcio svizzera scomparsa sabato pomeriggio dopo essersi tuffata nel Lago di Como da una barca noleggiata con alcune amiche. Il corpo è stato

Tyler Skaggs - lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels - è stato trovato morto nella sua stanza di albergo in Texas : Tyler Skaggs, 27enne lanciatore della squadra di baseball dei Los Angeles Angels, è stato trovato morto nella sua stanza di albergo vicino a Dallas, in Texas, dove si trovava per una partita contro i Texas Rangers. Skaggs, che giocava nel campionato

Lo YouTuber Desmond "Etika" Amofah è stato trovato morto ad appena 29 anni : Termina purtroppo in tragedia la storia di Desmond Amofah, un ragazzo di 29 anni conosciuto per il proprio lavoro su YouTube con il nickname di Etika. La polizia di New York ha infatti confermato di aver ritrovato il 29enne, purtroppo deceduto ad alcuni giorni da una scomparsa che aveva attirato l'attenzione e alimentato la preoccupazione di molti.Come riportato da VG247.com, e da altri portali, Amofah era considerato ufficialmente scomparso dal ...

E' stato divorato dai suoi cani! 80enne trovato morto in casa : L'uomo, affetto da cardiopatia, viveva da anni da solo nella sua casa nella Val di Chy. Con lui 11 cani che, probabilmente spinti dalla fame, hanno fatto scempio del suo corpo senza vita Un'orribile storia di solitudine e degrado arriva dal comune di Alice Superiore (Torino), dove un anziano è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione, col corpo in parte divorato dai propri cani. Una scena a dir poco macabra ...