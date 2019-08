Call of Duty | Modern Warfare utilizzerà la tecnologia ray tracing su PC | diamo uno

Call of Duty : Modern Warfare sarà protagonista alla Gamescom 2019 con nuovi video e un "annuncio speciale" : L'evento di apertura della Gamescom 2019, Opening Night Live, vedrà la presenza di alcuni importanti giochi e sarà il palcoscenico per annunci piuttosto grandi per titoli del calibro di Gears 5, Death Stranding, Need for Speed ​​Heat e altri. Ora, scopriamo che un altro gioco si unirà alla scaletta dell'evento, ovvero Call of Duty: Modern Warfare.Geoff Keighley, che ospiterà lo show il 19 agosto, ha recentemente confermato su Twitter ...

Call of Duty Modern Warfare prepara un annuncio importante - occhi puntati sulla Gamescom 2019 : L'autunno di quest'anno sancirà il ritorno sulle scene di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision che si appresta a fare faville. Il merito va ovviamente a Infinity Ward, team di sviluppo parecchio apprezzato dalla community del gioco, che dopo sviluppi eccessivamente futuristici a pensato bene di tornare a posare i piedi dei combattenti a terra, senza voli (pindarici e non) a distrarre ...

Striking Distance : nuovi ex membri di Call of Duty e Dead Space entrano a far parte del nuovo studio di PUBG Corp. : Striking Distance, studio con sede in California, guidato dagli ex di Dead Space e Call of Duty e dal direttore generale Glenn Schofield, sta collaborando per creare una "esperienza narrativa originale" nell'universo PUBG.I nuovi assunti includono il senior director Demetrius Leal (CoD WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3, Dead Space 1 & 2) e il concept artist Jesse Lee (WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3, Dead Space), secondo quanto ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare in un nuovo video gameplay di circa 25 minuti : Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare è stato svelato ufficialmente qualche giorno fa in un trailer, mentre ancora attendiamo un reveal dedicato alla campagna che, secondo gli sviluppatori, avrà un forte taglio cinematografico in stile Naughty Dog.Il comparto multiplayer è certamente una delle componenti più attese e i giocatori passeranno molto tempo a sfidarsi nel nuovo COD. Infinity Ward lo sa bene, ed ecco che ha deciso di ...

Call of Duty Modern Warfare pronto a tutto - Infinity Ward pensa anche al multiplayer offline : I primi giorni del mese di agosto sono stati palesemente forieri di interessanti novità per i fan di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie pronto a espandere le vicissitudini belliche della serie di Activision. Con Infinity Ward in cabina di regia d'altronde non si scherza di certo, e chiaramente le aspettative della community non possono che essere adeguatamente elevate in vista della release ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà un'esperienza cinematografica in pieno stile Naughty Dog : Con Call of Duty: Modern Warfare ci sarà il ritorno alla campagna che, a quanto pare, avrà un forte taglio cinematografico simile ai giochi di Naughty Dog.La conferma arriva dal gameplay director, Jacob Minkoff, in una recente intervista con Game Infomer. Lo sviluppatore, proveniente dal team al lavoro sull'attesissimo The Last of Us: Part 2, ha parlato di come Infinity Ward si sia impegnata nella struttura lineare del gioco a supporto di una ...

Call Of Duty : Modern Warfare sarà il capitolo con più DLC della serie : Passano gli anni e un nuovo Call of Duty sta per arrivare sui nostri schermi, tuttavia non si tratta di un capitolo qualsiasi, ma il soft reboot del mitico Modern Warfare. Al momento una delle novità più importanti è che il gioco sarà sprovvisto di Season Pass, tuttavia secondo gli sviluppatori Call Of Duty: Modern Warfare sarà il capitolo con più DLC dell'intera saga.Durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti, il Chief Operating ...

Call of Duty Modern Warfare insegnerà ai giocatori a riconoscere i nemici : Jacob Minkoff (director di Call of Duty Modern Warfare) ha rilasciato recentemente una nuova dichiarazione sul gioco, soffermandosi su un’aspetto della Campagna molto interessante quanto originale, scopriamo insieme di cosa si tratta. Call of Duty Modern Warfare: Nuovi dettagli sulla Campagna Giocando la campagna di Call of Duty Modern Warfare, vi renderete conto che non sempre i nemici indossano delle uniformi. Vi troverete in una ...

Le microtransazioni di Call of Duty : Black Ops 4 pesantemente criticate dalla community ma i ricavi sono in aumento : Nonostante la community di CoD le abbia indicate come le peggiori mai avute, le microtransazioni di Call of Duty: Black Ops 4 stanno facendo riscuotere risultati finanziari estremamente positivi per Activision.In occasione dell'ultima riunione dedicata ai risultati finanziari, le previsioni per i ricavi sono state ritoccate al rialzo in vista di un aumento degli utenti attivi mensilmente in Call of Duty: Black Ops 4, crescita continua che si ...

Call of Duty continuerà ad uscire annualmente? : Activision Blizzard sembra intenta a proseguire il suo programma di uscite annuali per quanto riguarda il brand di Call of Duty. Come possiamo vedere infatti, il colosso videoludico sta aumentando gli investimenti nei servizi live, il che porterà ad un supporto post-lancio sempre più ampio.In occasione dell'ultima riunione finanziaria Activision si è mostrata sempre maggiormente concentrata nel lancio di Call of Duty, franchise che avrebbe il ...

Call of Duty Modern Warfare : la modalità Battle Royale arriverà nel 2020 e sarà free-to-play? : Mancano ancora alcuni mesi prima dell'uscita di Call of Duty: Modern Warfare ed ovviamente come sempre in questi casi, cominciano a fioccare presunti rumor. Questa volta le indiscrezioni riguardano la modalità Battle Royale del gioco.Già precedentemente, l'art director Joel Emslie aveva accennato alla possibilità di una modalità Battle Royale all'interno del nuovo gioco di Infinity Ward. Ora, lo YouTuber LongSensation ha pubblicato su Twitter un ...

Il Call of Duty del 2020 si chiamerà semplicemente "Black Ops"? Il gioco sarebbe ambientato durante le guerre in Vietnam e Corea : Alcuni report emersi nel mese di maggio di quest'anno affermavano che per il Call of Duty del 2020, Activision si staccherà dal ciclo di sviluppo suddiviso in tre studi che la serie ha seguito negli ultimi anni e che la realizzazione del prossimo titolo passerà da Sledgehammer Games e Raven Software a Treyarch, che dovrebbe, quindi, sviluppare un nuovo Black Ops entro il prossimo anno.Ora, emerge un nuovo rumor che rivela alcuni dettagli sul ...

Call of Duty : Modern Warfare potrebbe includere una modalità Battle Royale : Activision non ha ancora annunciato una modalità Battle Royale per l'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare, tuttavia il commento di un addetto ai lavori di Infinity Ward indica che potrebbe esserci sotto qualcosa.Durante una recente intervista,l'art director Joel Emslie ha risposto ad alcune domande riguardo l'introduzione di un'ipotetica modalità Battle Royale nel soft reboot della popolare serie FPS:"Ci sarà una Battle Royale nel gioco? ...

Call of Duty : Modern Warfare avrà molte altre modalità multiplayer non ancora annunciate : Sin dalla rivelazione di Call of Duty: Modern Warfare, sia Activision che Infinity Ward hanno parlato molto della componente multiplayer del gioco. Ma oltre alle nuove mappe che conterranno fino a 100 giocatori, il ritorno delle Killsreak e altri interessanti cambiamenti come il supporto al cross-play, lo studio di sviluppo ha ancora alcuni assi nella manica.Durante un'intervista, il direttore artistico di Infinity Ward Joel Emslie ha ...