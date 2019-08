Assad bombarda i turchi a Idlib Lo spettro della guerra irrompe nell' incontro tra Putin

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Lain Siriaa quiete blindata di Fort de Brégançon, residenza estiva del Presidente francese, in Costa Azzurra, dove Emmanuel Macron ha incontrato oggi il suo omologo russo, Vladimir. Uno dei dossier più caldi trattati dai due leader è proprio quello siriano. Macron ha esortato il regime di Damasco e il suo alleato russo a rispettare il cessate il fuoco decretatoa provincia di. ”È imperativo - che il cessate il fuoco deciso a Sochi (Russia) sia davvero rispettato”, ha ribadito il capo dell’Eliseo davanti ai giornalisti prima dell’inizio dei colloqui. Secca la risposta dello “zar”: “Noi sosteniamo gli sforzi dell’esercito siriano per eliminare la minaccia terroristica a”, ribadisce.E la città siriana è la miccia che può far ...

