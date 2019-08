Turista francese disperso | in corso ricerche nel Salernitano

Da 9 giorni si cerca un Turista francese disperso in provincia di Salerno : Da 9 giorni nelle montagne del Cilento, nella provincia di Salerno, si cerca un turista francese di 27 anni, Simon Gautier. L’uomo aveva chiamato il 112 il 9 agosto scorso, dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi rotto

Turista francese sparito Anche i droni lo cercano : Jacopo Granzotto Da 9 giorni Simon Gautier non si trova. La madre: «È ferito in una scarpata, aiutatelo» «Non sopporto l'idea che non ci sia qualcuno in grado di salvarlo, è ancora vivo e vicino, cercatelo». È disperata la madre di Simon Gautier, il Turista francese che da nove giorni ha fatto perdere le tracce nel Cilento. Mercoledì la signora è arrivata a Policastro, provincia di Salerno, per seguire da vicino le ricerche. ...

