Terremoto Forlì-Cesena | ancora una scossa di magnitudo 3 6 nella notte

Terremoto Nord Italia - forte scossa a Forlì : tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto la serata del Nord Italia. Le stime preliminari parlano di una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro a Forlì e profondità di 10km. L’evento si è verificato alle 18:52 di oggi, sabato 17 agosto. Considerata l’intensità e la superficialità del sisma, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, creando grande paura in Romagna. In corso verifiche. Nella gallery scorrevole in alto a corredo ...