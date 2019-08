Lorella Cuccarini | il suo programma è un flop | Heather Parisi la prende in giro

HEATHER PARISI SFOTTE Lorella CUCCARINI/ 'Cercasi ascolti per ballerine sovraniste' : HEATHER PARISI SFOTTE LORELLA CUCCARINI per gli ascolti del suo 'Grand Tour' ma in sua difesa interviene Rita Dalla Chiesa e...

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : “Cercasi disperatamente ascolti tv”. E Rita Dalla Chiesa la difende : “Alla faccia della solidarietà tra colleghe” : Nuova puntata della battaglia a colpi di tweet tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due ballerine per eccellenza della televisione italiana. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, ha cinguettato la showgirl di origini statunitensi, che, riferendosi alle idee politiche della collega, ha commentato gli ascolti del programma “Grand Tour” andato in onda ieri sera su Rai1 ...

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini per gli ascolti (bassi) di Grand Tour : "Houston - abbiamo un problema!" : Non decolla il precampionato televisivo di Lorella Cuccarini con il suo Grand Tour su Rai 1: la puntata di ieri ha radunato sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 1.491.000 telespettatori con il 9.8% di share, riuscendo a farsi battere dalla replica di un film del ciclo romantico di Rosamunde Pilcher intitolato Un piacevole imprevisto.Sulla conduttrice, attesa a settembre dalla sfida de La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano, sono ...

Grand Tour - subito stop per Lorella Cuccarini sulla Rai : tsunami sovranista sulla rete ammiraglia : È stata rinviata al prossimo 13 agosto la seconda puntata di Grand Tour, la trasmissione condotta da Lorella Cuccarini e Angelo Mellone, in onda su Rai1. Venerdì 9 agosto non è infatti andata in onda, come annunciato, per lasciar spazio allo speciale del Tg1, che ha dato gli ultimi aggiornamenti in

Lorella Cuccarini : perché stasera non va in onda con Grand Tour : Lorella Cuccarini spostata: cosa andrà in onda al posto di Grand Tour Prevista per stasera, la seconda puntata di Grand Tour condotto da Lorella Cuccarini andrà in onda eccezionalmente martedì alle 21:25. Al suo posto andrà in onda Speciale Tg1 Crisi di Governo. È la stessa Cuccarini a riverlarlo sui social con un post in cui dà appuntamento a martedì. La Cuccarini, dopo il discreto esordio di settimana scorsa, dunque salta un turno (nella ...

