Elisabetta Trenta contro Salvini | Mai più con la Lega | chi ha tradito una volta è

"Con Salvini mai più". Elisabetta Trenta chiude la porta alla Lega : “Io penso che chi ha tradito una volta, tradirà di nuovo. E che quella della Lega sia una porta che non vada riaperta”. Lo afferma il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un’intervista alla Stampa in cui chiude all’ipotesi di una nuova alleanza con il Carroccio. Il passo avanti sul caso open Arms, con lo sbarco dei minori non accompagnati (“Finalmente”) e la chiusura a una nuova alleanza ...

Elisabetta Trenta ha cambiato decisamente idea - sulla Open Arms : La ministra della Difesa sostiene di non avere firmato il nuovo divieto contro la nave della ong per ragioni di «umanità», ma due settimane fa fece la cosa opposta

Open Arms - Elisabetta Trenta : "Non firmo il decreto di Salvini in nome dell'umanità" : "In nome dell'umanità". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha motivato la decisione di non firmare il decreto di divieto di sbarco della Open Arms del ministro degli Interni Matteo Salvini. L'imbarcazione della ong spagnola con 147 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo al largo del

Open Arms - Elisabetta Trenta aveva programmato tutto per far sbarcare 32 migranti. Crociata contro Salvini : Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha consentito alla nave Open Arms di entrare in acque territoriali italiane, ci si mette pure Elisabetta Trenta. Il ministro della Difesa ha infatti mandato due navi militari per far trasbordare 32 migranti. Le due imbarcazioni scortano

Matteo Salvini chiede la testa di Elisabetta Trenta : ecco chi la sostituirà al ministero della Difesa : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rischia grosso. Secondo voci di palazzo, nel corso di un recente privatissimo incontro tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il leghista avrebbe chiesto (ancora) la testa della titolare del dicastero di via XX Settembre e quella del minist

Luigi Di Maio - adesso tutto torna : assume come portavoce l'ex di Elisabetta Trenta : tutto torna. Già, perché Luigi Di Maio ha assunto un nuovo portavoce. Si tratta di Augusto Rubei, giornalista, 33 anni, in passato ha collaborato con l'agenzia Asca e diversi quotidiani, tra i quali Repubblica. E perché mai "tutto torna"? Presto detto: Rubei era il portavoce del ministro della Difes

Elisabetta Trenta - dopo l'sms di ringraziamento della Von der Leyen la voce : "Mandano lei in Europa" : "È merito tuo, me ne ricorderò". l'sms che secondo Dagospia la neo-presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen avrebbe inviato alla ministra della Difesa Elisabetta Trenta per il sostegno avuto nell'elezione a Strasburgo potrebbe presto trasformarsi in una chiamata nella squadra. Leggi anch

Elisabetta Trenta - Dagospia : c'è lei dietro l'elezione della Von der Leyen - l'sms che lo dimostra : La bomba la sgancia Dagospia, in un "Dagoreport" che esordisce così, andando dritto al punto: "Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c'è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l'ipotesi della sua candidatu

Ong - Elisabetta Trenta e l'asse con Ursula von der Leyen : "No ai porti chiusi - aiutare in mare ogni persona" : "Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? Nessuno me lo ha chiesto" ha riferito il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta appena uscita dal vertice sull'immigrazione. Appuntamento, questo, tanto caro a Matteo Salvini, perché al centro del dibattito c'era pro

Giuseppe Conte si appiattisce su M5s ed Elisabetta Trenta : immigrazione e rimpatri - attacco a Matteo Salvini : Torna a schierarsi in modo netto col M5s, Giuseppe Conte, il premier grillino. Lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera dove, dopo le polemiche e i casi degli ultimi giorni, si parla di immigrazione. E il premier, rivolgendosi a Palazzo Chigi, avverte: "Nessuno può fare da solo". E ancora: "

Elisabetta Trenta - rivolta dei militari contro la ministra : appello a Salvini - "salva la nostra dignità" : Non solo Matteo Salvini. Anche i militari sono studi del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Gli stessi militari a cui fa riferimento il dicastero guidato dalla grillina, sempre più all'angolo, infatti la disconoscono. Lo fanno - come riporta Il Giornale - con un comunicato diffuso nella serat

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Elisabetta Trenta accusa Matteo Salvini su ong e missione Sophia - lui la liquida : Lega-M5s - è guerra : Lo scontro tra Elisabetta Trenta e Matteo Salvini, ora, è totale. Dopo le polemiche seguite all'attracco di Alex a Lampedusa, la ministra della Difesa grillina torna all'attacco interpellata dal Corriere della Sera: "Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare", premette. L'accus

Alex - Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta : il sospetto - gioco sporco per favorire le ong : Per il caso della ong Mediterranea e Alex, tensione alle stelle tra Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Elisabetta Trenta, accusata dal collega agli Interni di averlo lasciato solo. Un'accusa alla quale hanno replicato a stretto giro fonti della Difesa, citate da Il Messaggero. Queste afferm