Bibbiano | bimba buttata fuori dall’auto e lasciata sotto  al temporale | non confessava  i

Affidi illeciti Bibbiano - nelle intercettazioni bimba sgridata perché non cita gli abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d’Enza, su cui ha acceso i riflettori l’inchiesta della Procura di Reggio Emilia.In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perché non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. “Scendi, io non ti voglio più”, grida ...