A Torino una ragazza di 17 anni malata di cuore è stata salvata senza trapianto

Una vendetta per una truffa dietro il rapimento a Torino : Francesca Bernasconi La polizia ha fermato il commando che ieri mattina ha cercato di rapire una donna. Si tratta di tre tedeschi. Forse volevano vendicarsi per una truffa subita Una trappola per vendicarsi di una truffa e recuperare i soldi. Sarebbe questo il movente del tentato rapimento di una donna, avvenuto ieri mattina in centro a Torino. La polizia, dopo aver sventato il sequestro, ha arrestato, con l'accusa di sequestro a ...

Mercato Juventus - asse caldo Roma-Torino : pronta una maxi operazione : Mercato Juventus – La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Come chiesto dal Mister però, ci sono prima delle cessioni da fare, cessioni che stanno rallentando il Mercato bianconero. Il tecnico ex Napoli ha chiesto almeno 6 cessioni alla società: i cosi detti esuberi. Tra questi giocatori, oltre a Matuidi, Mandzukic ed eventualmente […] More

Il questore di Torino : “Dalla Juventus una misura razzista. Non parliamo via mail con i club” : Il questore di Torino Roberto De Matteis a Repubblica dichiara: «Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista». E aggiunge: Noi non parliamo con la società per email o telefonate, ma negli organi preposti che sono il Gruppo operativo per la sicurezza e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che su quella partita non si sono ancora espresse e comunque non avrebbero mai avallato un provvedimento di quel ...

La storia di Angel - curata a Torino da inspiegabili crisi muscolari - è nella prima puntata di una nuova serie Netflix : curata in Italia una malattia unica e mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell’eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata ...

Torino - primo caso di contagio umano del virus della febbre del Nilo : colpita una donna : A Torino una donna di 62 anni è stata ricoverata in seguito alla diagnosi di febbre del Nilo: si tratta del primo contagio umano di quest'anno. La paziente, residente a Poirino, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni: ha contratto il virus West Nile in una forma più lieve, quella febbrile, e non neurologica, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Continua a leggere

Spillo infilzato nei bronchi di una bambina rimosso con un delicatissimo intervento a Torino : I medici dell'Ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino hanno rimosso uno Spillo di 3,5 centimetri rimasto infilzato nei bronchi di una ragazzina di 13 anni. L'intervento, una broncoscopia rigida non invasiva con tecnica endoscopica, è stato effettuato con un nuovo macchinario.Continua a leggere