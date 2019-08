Lega Pro | Ghirelli | “Cresce il numero di spettatori in Serie C Nella grandi piazze oltre

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Dopo gli320milasugli spalti per i playoff diC, anche gli abbonamenti per il prossimo campionato di terzache prende il via il 25 agosto sono tutti in crescita. “A otto giorni dalla partenza del nuovo campionato – dichiara Francesco, presidentePro – abbiamo tracciato i primi dati. Su un campione di dieci club come Bari, Catania, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza, ildegli abbonati, secondo i primi dati parziali, supera già quota 50 mila. LaPro in sinergia con i club è impegnata in progetti ed iniziative per i tifosi e per riportare le famiglie negli stadi e a poco più di una settimana dall’inizio di una nuova stagione; questi primi numeri sono destinati a crescere a dimostrazione che la C registra un interesse che aumenta”, ha concluso ...

CalcioWeb : #SerieC, #Ghirelli entusiasta sui primi dati ?? 'Crescono gli abbonamenti. Già superati i 50 mila' ?? - arcarimarco : RT @PLWilds: La lega ha aperto la crisi per la manifesta linea pro #ue del #M5s e per l'opacità dei rappresentanti di governo alleati su qu… - ParmaLiveTweet : Ex - La Virtus Verona ingaggia Fabiano Santacroce: Il sito -