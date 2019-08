Gamescom 2019 | cosa aspettarsi? - articolo

Destiny 2 : Shadowkeep sarà presente all'apertura della Gamescom 2019 : Ad aprire la Gamescom 2019 avremo l'Opening Night Live, evento a cui presenzierà niente meno che Bungie col suo attesissimo Destiny 2.L'annuncio arriva da Geoff Keighley, ovvero il conduttore dello show che accompagnerà gli spettatori verso l'apertura dell'importante fiera di settore.In occasione dell'Opening Ninght Live sarà dunque proiettato un cinematic reveal, quello che potremmo ipotizzare essere un primo trailer d'annuncio.Leggi altro...

Il gameplay di Need for Speed Heat sarà svelato alla Gamescom 2019 : EA ha finalmente presentato il prossimo titolo della serie Need for Speed pochi giorni fa, Need for Speed ​​Heat, ma questa rivelazione si è focalizzata solamente su un trailer cinematografico. Se vi state chiedendo quando riusciremo a vedere del gameplay, non preoccupatevi, perché non bisognerà attendere troppo tempo.Geoff Keighley, che ospiterà l'evento di apertura della Gamescom 2019 il 19 agosto, Opening Night Live, ha confermato ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà protagonista alla Gamescom 2019 con nuovi video e un "annuncio speciale" : L'evento di apertura della Gamescom 2019, Opening Night Live, vedrà la presenza di alcuni importanti giochi e sarà il palcoscenico per annunci piuttosto grandi per titoli del calibro di Gears 5, Death Stranding, Need for Speed ​​Heat e altri. Ora, scopriamo che un altro gioco si unirà alla scaletta dell'evento, ovvero Call of Duty: Modern Warfare.Geoff Keighley, che ospiterà lo show il 19 agosto, ha recentemente confermato su Twitter ...

Microsoft potrebbe annunciare l'acquisizione di un nuovo studio alla Gamescom 2019 : Dall'E3 dell'anno scorso, la famiglia degli Xbox Game studios è cresciuta molto. Microsoft ha sia fondato nuovi studi sia acquisito alcuni di quelli esistenti come Obsidian, Ninja Theory e Double Fine e ha dichiarato di avere ancora qualche sorpresa in serbo.Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato in modo evidente che vorrebbe acquisire uno sviluppatore giapponese solo due mesi fa. Con la Gamescom 2019 dietro l'angolo (che inizia la prossima ...

Predator Hunting Grounds : il gameplay dell'esclusiva PS4 sarà mostrato alla Gamescom 2019 : Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Illfonic presenteranno in anteprima il primo filmato di gameplay di Predator: Hunting Grounds alla Gamescom 2019.Nel corso dell'evento di apertura di Geoff Keighley, l'Opening Night Live in programma il 19 agosto alle 11:00 PT / 14:00 ET, potremo vedere l'esclusiva PS4 in azione.Per chi non lo sapesse, Predator Hunting Grounds è uno sparatutto multiplayer asimmetrico online annunciato ...

Xbox Game Pass : nuovi giochi potrebbero essere annunciati durante la Gamescom 2019 : Xbox Game Pass è l'apprezzatissimo servizio di Microsoft che consente ai giocatori di avere accesso ad una libreria di titoli in costante aggiornamento, al costo di un abbonamento. Secondo un aggiornamento proveniente dalla pagina Twitter del servizio, sembra proprio che Xbox Game Pass sarà uno dei protagonisti della Gamescom 2019, saranno infatti annunciati nuovi giochi per il popolare servizio di Microsoft. Vi ricordiamo inoltre che la ...

Grid sarà giocabile alla Gamescom 2019 : Grid sarà giocabile alla Gamescom di Colonia, potremo infatti mettere le mani per la prima volta sul gioco presso i booth di Deep Silver e Xbox.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Codemasters per tutti i dettagli, utili per chi presenzierà alla fiera o la vorrà seguire per non lasciarsi sfuggire le novità:Codemasters® ha annunciato che Grid® sarà giocabile per il pubblico per la prima volta alla Gamescom 2019. L'attesissimo ritorno ...

La modalità campagna e Orda di Gears 5 sarà protagonista alla Gamescom 2019 : Gears 5 farà la sua comparsa sul palco della Gamescom 2019. Come possiamo vedere infatti lo stesso Geoff Keighley ha annunciato che il titolo sarà mostrato in occasione della Open Night Live, evento in programma il 19 agosto 2019 come apertura della Gamescom stessa.Gears 5 farà sfoggio, oltre alla modalità campagna, anche della modalità Orda, la notissima modalità multiplayer tanto amata dai fan.Gears 5 uscirà sugli scaffali dei negozi a partire ...

Una nuova versione di Metal Gear Solid 5 annunciata alla Gamescom 2019 : il rumor bollente da Konami : Metal Gear Solid 5 non è stato solo l'ultimo capitolo principale della saga ad essere approdato su PC e console, ma anche l'ultimo diretto dal suo stesso creatore, Hideo Kojima. Il brillante game designer, dopo l'ennesimo capitolo del franchise dall'impronta stealth, è stato infatti protagonista di un controverso divorzio dalla compagnia giapponese, andando poi a fondare il suo studio indipendente - Kojima Productions - per mettersi a lavoro su ...

Novità e conferme del Gamescom 2019 : Via via che passano i giorni le informazioni riguardanti l’edizione di gamescom 2019 diventano più precise e dettagliate nel loro complesso annunciando un programma ricco e interessante sia per gli operatori del settore (la business area è ospitata nei padiglioni dall’1 al 4 con delegazioni di 29 Paesi per un totale di 25 collettive, mentre l’Olanda, paese partner, ha il proprio padiglione al padiglione ...