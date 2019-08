Allarme alga tossica in Puglia | più a rischio la provincia di Bari

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Emanuela Carucci Dalla mappa interattiva dell'Arpaemerge che la zona rossa è quella dellabarese. L'agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ogni quindici giorni effettua le analisi di monitoraggio delle acque. La situazione è ancora sotto controllo, ma non sono mancati i malesseri di alcuni bagnanti Si chiama ostreopsis ovata ed è un'che sta invadendo il litorale a sud di, in particolare le acque di Mola. A lanciare l'dopo i risultati delle analisi è l'Arpa(l'agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". I risultati delle analisi sono tuttavia rassicuranti, la presenza dell'non è ancora pericolosa. È stata riscontrata la presenza sul fondale di 298 cellule per litro, ben al di sotto del limite massimo stabilito per la tutela ...

stefanomassaro : Alga Tossica in Puglia, è allarme sul litorale barese #andria #news24city - antonio_porro87 : Alga Tossica in Puglia, è allarme sul litorale barese #andria #news24city - news24_city : Alga Tossica in Puglia, è allarme sul litorale barese -