Spara a zio e nipote per un parcheggio Fermato assassino

Riscaldamento globale : in Cile le stazioni sciistiche costrette a usare i cannoni Sparaneve : Le stazioni sciistiche vicino Santiago del Cile fanno sempre più ricorso ai cannoni sparaneve a causa del Riscaldamento globale e dell’inquinamento: fino a qualche decina d’anni fa in questa parte della Cordigliera delle Ande cadevano oltre 4 metri di neve, mentre in questa stagione ha nevicato solo 3 volte, e non si sono registrati accumuli oltre i 30 cm. Nella catena montuosa la copertura di neve è scesa tra il 5% e il 10% ogni 10 ...

Stati Uniti - Sparatoria in Alabama : due morti e tre feriti. Altri sei poliziotti feriti a Filadelfia : Un’ennesima sparatoria mortale negli Stati Uniti. Questa volta è successo in Alabama, la sera del 15 agosto, vicino al campus della Alabama State University, dove due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. A riferirlo è Jarrett Williams, sergente della polizia della capitale Montgomery, che è intervenuta sul posto subito dopo gli spari, intorno alle 19.15, in seguito a una segnalazione. Altri 6 uomini, tutti poliziotti, sono invece ...

Messina - Spara e uccide zio e nipote per una lite per il parcheggio : arrestato dopo la fuga : Ha sparato alcuni colpi di fucile ad altezza d’uomo per difendere un posto auto e ha ucciso zio e nipote di 60 e 30 anni e ferito in modo grave un terzo parente. E’ finita così una lite ad Ucria, piccolo paese dei Nebrodi che si trova in provincia di Messina. dopo una fuga durata poche ore l’omicida, un uomo originario di Paternò (in provincia di Catania), è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi barricato in casa. Le ...

Un “cannone di salmoni” che “Spara” i pesci oltre le dighe : il web impazzisce per la bizzarra ma utile invenzione [VIDEO] : Il web sta impazzendo per un video che mostra un insolito cannone di salmoni. È questo il nome dell’invenzione della Whooshh Innovations, costruita per portare in men che non si dica i pesci oltre le dighe idroelettriche che ne bloccano i percorsi migratori. Il video, che trovate in fondo all’articolo, mostra un uomo introdurre un salmone in un tubo. Il canale trasparente è sospeso a mezz’aria e si può vedere la veloce ombra del pesce sfrecciare ...

Sparatoria a Philadelphia - feriti sei poliziotti : campus della Temple University in lockdown : Sparatoria a Philadelphia, e al momento sarebbero almeno sei i poliziotti rimasti feriti, Un?incursione della narcotici in una casa di Philadelphia si è risolta oggi...

Days of War : lo Sparatutto multiplayer in prima persona ispirato alla Seconda Guerra Mondiale arriverà all'inizio del prossimo anno : I fan degli sparatutto sulla Seconda Guerra Mondiale hanno motivo di festeggiare mentre imbracciano le armi e scelgono se combattere per le forze Alleate o dell'Asse nella versione completa dello sparatutto in prima persona multiplayer online Days of War, che arriverà all'inizio del prossimo anno. Sviluppato da Driven Arts e pubblicato da Graffiti Games, Days of War espande le azioni a squadre ravvicinate e basate su team dei classici sparatutto ...

Una Vita Anticipazioni 7 agosto 2019 : Arturo pronto a Spararsi ma una lettera gli salva la vita : Arturo sta per spararsi mettendo fine alla sua vita ma Silvia gli porta una lettera di Elvira, che gli concede il suo perdono.

Stati Uniti - 246 morti in Sparatorie di massa dall’inizio dell’anno : in media uccisa più di una persona al giorno : Nelle ultime ventiquattro ore negli Stati Uniti sono morte 29 persone in due sparatorie di massa: in Ohio, dove sabato notte sono state uccise 9 persone, e in Texas, dove un 21enne ha ucciso 20 clienti di un supermercato. Cifre che si inseriscono nei dati dei cosiddette mass shooting, cioè gli assalti a mano armata con più di quattro persone colpite (morti o feriti, esclusi gli aggressori) in un unico luogo e in un arco di tempo minimo: ...

Zio geloso Spara alla nipote e la uccide : avevano una relazione segreta : L’ha uccisa in preda a un attacco di gelosia. La polizia ha fermato Stephen Myers, 44 anni: l’uomo è accusato di aver sparato a sua nipote, Winnie Mendoza, con la quale aveva una relazione segreta da almeno due anni. Il fatto è accaduto a Miami, Florida, venerdì 26 luglio. Myers è il marito della sorella del padre della ragazza. L’uomo avrebbe seguito fino a casa la 21enne, intorno alle 8 del mattino, per sapere con chi aveva ...

Gigantic X è un frenetico Sparatutto top down adatto ai mercenari dello spazio : Gigantic X è uno sparatutto Sci-Fi con visuale dall'alto ambientato nell'era interstellare in cui la razza umana si sta espandendo in tutta la galassia. Il titolo permette di giocare nei panni di uno dei tre mercenari ognuno con armi e abilità completamente diverse che potrete equipaggiare con una varietà di armi e armature che potrete forgiare, mentre il multiplayer cooperativo in tempo reale offre la possibilità di affrontare nemici e boss in ...

Sparatoria in un supermercato in Mississippi : 2 morti - ferito un poliziotto : Due persone sono morte e un poliziotto è rimasto ferito in una Sparatoria in un supermercato Walmart a Southhaven, in Mississippi. ferito anche il sospetto autore della Sparatoria, un ex dipendente del supermercato licenziato dopo 25 anni. Attualmente è ricoverato in ospedale insieme all’agente ferito.Continua a leggere

Tempesta D'Amore - anticipazioni : Xenia Spara contro Denise : Gli spoiler svelano che nelle prossime puntate italiane della soap opera tedesca Tempesta D'Amore, in onda nel mese di agosto, ci saranno dei risvolti importanti intorno alle vite di Denise Saalfeld (Helen Barke) e del suo innamorato Joshua (Julian Schneider). Xenia si renderà conto della complicità tra i due innamorati e non sarà in grado di controllare la rabbia dimostrando di aver perso il controllo della situazione. La donna s’impegnerà per ...

La Sparatoria in California e le assunzioni per 53 mila docenti : DALL'ITALIA Confindustria prevede una crescita dello 0,1 per cento. “Sarà difficile andare oltre nel 2019”, ha scritto il centro studi dell’organizzazione. Ieri il governo ha incontrato le parti sociali per parlare dello sviluppo del sud Italia. “Lavoriamo a una banca per il Mezzogiorno”, avrebbe

Ecco perché il vicebrigadiere Rega non ha Sparato : inquietante ricostruzione - leggi italiane sotto accusa : L' assassino del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega è il ventenne americano Elder Finnegan Lee, consumatore di cocaina e di psicofarmaci, autore di una violenza inaudita nei confronti di un servitore dello Stato che non ha avuto il tempo di difendersi né di usare la pistola d' ordin