Smartphone con USB-C 3 1 uscita video

Confermato lo Smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Confermato lo smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

OnePlus lancerà il suo secondo Smartphone 5G entro la fine del 2019 : Pete Lau, CEO di OnePlus, ha confermato che il produttore ha in programma di lanciare il suo secondo smartphone 5G entro la fine del 2019 L'articolo OnePlus lancerà il suo secondo smartphone 5G entro la fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal : Unieuro e PayPal regalano un codice sconto da 10 euro fino al 30 settembre 2019, che può essere sfruttato per acquistare moltissimi prodotti del catalogo online. L'articolo Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal proviene da TuttoAndroid.

Nokia si spinge oltre le promesse con un altro anno di patch di sicurezza per questi Smartphone : HMD annuncia che si spingerà oltre le promesse e garantirà un altro anno di aggiornamenti di sicurezza per Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8. Durante il terzo anno di supporto saranno distribuiti ogni trimestre. L'articolo Nokia si spinge oltre le promesse con un altro anno di patch di sicurezza per questi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Gli sconti non vanno mai in vacanza : ecco gli Smartphone in offerta per questo Ferragosto : Gli sconti non vanno mai in vacanza! ecco gli smartphone Android in offerta per Ferragosto: Samsung Galaxy A50, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3 e altri L'articolo Gli sconti non vanno mai in vacanza: ecco gli smartphone in offerta per questo Ferragosto proviene da TuttoAndroid.

"Mamma mi ha confiscato lo Smartphone". E la teenager twitta dal frigo : Solidarietà dal web per la 15enne che si è vista togliere telefonino e Nintendo. "Twitter mi aiuta a combattere la noia estiva", si è giustificata dopo aver scavalcato il divieto di connettersi. Trovando altri modi per farlo

Hydrogen Two - lo Smartphone con display olografico prodotto da RED : Si chiama Hydrogen Two il nuovo smartphone dell’azienda RED caratterizzato dalla presenza di uno schermo olografico. Non è un’anteprima assoluta per questa tecnologia: Hydrogen One fu il primo smartphone, prodotto dalla stessa azienda, ad avere un display olografico, grazie alla presenza di sensori fotografici capaci di registrare e scattare foto 3D. Tuttavia non ebbe successo perché gli utenti non furono soddisfatti della “qualità” ...

HTC Wildfire X è ufficiale : un nuovo Smartphone economico di HTC che convince poco : HTC Wildfire X è ufficiale e presto disponibile in India: ecco scheda tecnica, immagini e prezzi del nuovo smartphone firmato HTC per la storica serie Wildfire. L'articolo HTC Wildfire X è ufficiale: un nuovo smartphone economico di HTC che convince poco proviene da TuttoAndroid.

Huawei svela quando EMUI 10 con Android Q arriverà su questi Smartphone : EMUI 10 è divenuta ufficiale la scorsa settimana e ora tutti gli utenti Huawei e HONOR si chiedono quando i loro dispositivi riceveranno tale aggiornamento L'articolo Huawei svela quando EMUI 10 con Android Q arriverà su questi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Fold - lo Smartphone pieghevole di Xiaomi - brevettato all’EUIPO con tre fotocamere : Xiaomi brevetta il design del suo smartphone pieghevole all'EUIPO: si piega verso l'esterno e ha tre fotocamere posteriori, eccolo nei primi disegni. L'articolo Xiaomi Mi Fold, lo smartphone pieghevole di Xiaomi, brevettato all’EUIPO con tre fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Da Comet c’è il volantino “Saldi extension” : gli sconti fino al 50% continuano anche su Smartphone : Da Comet c'è il volantino "Saldi extension", valido fino al 28 agosto: gli sconti fino al 50% continuano, d'estate, anche su smartphone Android L'articolo Da Comet c’è il volantino “Saldi extension”: gli sconti fino al 50% continuano anche su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare uno Smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate : Samsung sarebbe seriamente al lavoro sulle batterie al grafene, che dovrebbero garantire velocità di ricarica di gran lunga più rapide: ecco quando potrebbe arrivare il primo smartphone con la nuova batteria. L'articolo Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate proviene da TuttoAndroid.

Huawei è al lavoro con Meitu per migliorare il software fotografico dei suoi Smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone. L'articolo Huawei è al lavoro con Meitu per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei sempre più convinta della sua promessa : gli Smartphone verranno aggiornati regolarmente ad Android Q : Huawei conferma nuovamente le proprie intenzioni e afferma che gli aggiornamenti alla prossima versione di Android procederanno regolarmente. L'articolo Huawei sempre più convinta della sua promessa: gli smartphone verranno aggiornati regolarmente ad Android Q proviene da TuttoAndroid.